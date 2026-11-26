El juez federal Daniel Rafecas citó a declaración indagatoria a Mariano Fazio, actual vicario auxiliar del Opus Dei a nivel mundial, y a otros dos sacerdotes que ocuparon cargos directivos en Argentina, en una causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre.

Rafecas citó a indagatoria a tres sacerdotes del Opus Dei

La medida también alcanza a Gabriel Dondo Lascano, exresponsable de la Sección de Mujeres de la organización en el país, y a Víctor Urrestarazu Villarroel, quien sucedió a Fazio en el gobierno regional.

Según detalló Noticias Argentinas, la investigación se inició en 2022, a partir de denuncias de mujeres que aseguraron haber sido reclutadas durante la adolescencia con la promesa de continuar sus estudios, pero luego destinadas a realizar tareas domésticas sin remuneración. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) identificó al menos 44 víctimas posibles.

Uno de los casos corresponde a M.I.E., quien ingresó a la organización siendo adolescente y trabajó como numeraria auxiliar hasta marzo de 2015. Según denunció, cumplía extensas jornadas laborales, sin controlar sus ingresos y con restricciones en sus vínculos familiares.

El Opus Dei rechazó el encuadre penal, negó una vinculación concreta de los sacerdotes con la denunciante y manifestó su disposición a colaborar con la Justicia.

Rafecas consideró que existen elementos para sospechar la intervención de los tres religiosos y que la acción penal no está prescripta.