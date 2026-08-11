Torta de limón al sartén: la receta fácil y esponjosa que se hace sin horno

Cómo hacer torta de limón al sartén con pocos ingredientes y sin horno. Foto ilustrativa.

No siempre hace falta prender el horno para preparar algo rico para la merienda. Esta torta de limón al sartén es una opción práctica para esos días en los que buscás una receta sencilla, económica y con ingredientes que suelen estar en casa.

La preparación lleva pocos pasos y el secreto está en cocinarla lentamente, con la sartén tapada, para conseguir una cocción pareja y una textura esponjosa.

Cómo hacer torta de limón al sartén

Ingredientes

2 huevos

½ taza de azúcar

½ taza de aceite

½ taza de leche

Jugo de 1 limón

Ralladura de 1 limón

1 taza y ½ de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Manteca o aceite para la sartén

Paso a paso

En un bowl, colocar los huevos y el azúcar. Batir durante unos minutos hasta obtener una mezcla más clara y aireada.

Agregar el aceite, la leche, el jugo y la ralladura de limón. Incorporar también la esencia de vainilla y mezclar hasta integrar.

Añadir de a poco la harina leudante junto con la pizca de sal. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos. No es necesario batir demasiado después de incorporar la harina.

Calentar una sartén antiadherente de aproximadamente 22 a 24 centímetros de diámetro a fuego mínimo. Untar la base con un poco de manteca o aceite.

Volcar la preparación en la sartén y distribuirla de manera pareja. Tapar y cocinar a fuego bien bajo durante 25 a 35 minutos.

Es importante no levantar la tapa durante los primeros 20 minutos para evitar que pierda temperatura. Cuando la superficie esté firme y al introducir un palillo en el centro salga seco, la torta estará lista.

Si se busca una superficie más dorada, se puede dar vuelta con cuidado y cocinar durante 2 o 3 minutos más.

El secreto para que la torta quede esponjosa

La clave de esta receta está en la cocción lenta. El fuego debe mantenerse al mínimo para evitar que la base se queme antes de que el interior termine de cocinarse.

Además, mantener la sartén tapada permite conservar el calor y genera un efecto similar al del horno, favoreciendo una cocción pareja.

Un toque extra de limón

Para intensificar el sabor, una vez retirada la torta del sartén se puede preparar un sencillo baño con jugo de limón y azúcar impalpable y distribuirlo sobre la superficie.

También se puede terminar con un poco de ralladura de limón para darle más aroma y una presentación más atractiva.

La torta se puede servir tibia o fría y es ideal para acompañar el mate, el café o el té.