Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: el motivo por el que eligieron hacerlo el 11 de agosto

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron el “sí, quiero” este martes 11 de agosto, exactamente un año después de que el futbolista portugués le propusiera matrimonio a la modelo e influencer.

La pareja confirmó el enlace a través de sus perfiles de Instagram con una imagen en la que aparecen sus manos entrelazadas y las alianzas a la vista. Georgina luce parte de un atuendo blanco y la publicación está acompañada únicamente por el mensaje “C❤️G”.

La fecha elegida no fue casual. El 11 de agosto de 2025, Georgina había publicado en sus redes sociales una fotografía en la que mostraba el anillo de compromiso junto con la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

El anillo, cuyo valor fue estimado por especialistas en una cifra de entre 6 y 12 millones de dólares, marcó el comienzo de un año de preparativos que terminó con el matrimonio exactamente un año después.

La propuesta de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

El propio Ronaldo había contado que la propuesta surgió de manera espontánea. Mientras preparaba el momento para entregarle el anillo a Georgina, sus dos hijas menores entraron a la habitación y le dijeron: “Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo”.

El futbolista tomó aquella situación como una señal y decidió hacer la propuesta en ese momento.

Desde entonces, la pareja mantuvo un marcado hermetismo alrededor de los preparativos de la boda. Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, había señalado que ambos se organizaron prácticamente por su cuenta y que estaban “muy bien asesorados”.

Hasta el momento, tampoco trascendieron públicamente todos los detalles sobre el lugar exacto de la ceremonia ni sobre una eventual celebración posterior.

El confuso episodio en Madeira

En los días previos al anuncio del matrimonio circularon versiones que ubicaban la boda en Funchal, Madeira, ciudad natal de Cristiano Ronaldo.

Según había informado el diario británico The Sun, la ceremonia estaba prevista para el 8 de agosto en la Catedral de Funchal, un templo con más de 500 años de historia situado en el centro de la capital de Madeira. La recepción posterior habría tenido lugar en el Savoy Palace, un hotel cinco estrellas ubicado a pocos metros de la catedral.

Sin embargo, ni Ronaldo ni Georgina ni integrantes de su entorno confirmaron públicamente esa información.

El rumor generó una situación insólita el propio 8 de agosto. Más de 2.000 personas se reunieron en las inmediaciones de la Catedral de Funchal convencidas de que allí se celebraría la boda del futbolista y la influencer.

La expectativa se transformó rápidamente en sorpresa cuando llegó la novia. No era Georgina Rodríguez, sino Fátima Nicole Cunha Teixeira, quien descendió de un Rolls-Royce para casarse con Fábio Ramos, una pareja de origen madeirense radicada en Francia.

Ante la confusión, el sacerdote Marcos Gonçalves tuvo que aclarar que no había ninguna reserva a nombre de Cristiano Ronaldo y que esa era la única boda prevista para ese día en el templo.

El episodio incluso llegó a Ronaldo, quien reaccionó con emojis de risa a una publicación del Jornal da Madeira que relataba lo ocurrido.

Madeira, un lugar especial para Ronaldo

La posibilidad de que la boda tuviera lugar en Madeira tenía sentido por el vínculo del futbolista con la isla. Ronaldo nació en Funchal y pasó allí sus primeros años de vida, antes de trasladarse a Lisboa para incorporarse a las divisiones juveniles del Sporting de Portugal.

En los días previos al matrimonio, Ronaldo y Georgina disfrutaron además de unas vacaciones en Mallorca junto a sus hijos. La pareja fue fotografiada a bordo de un yate, donde quedaron a la vista sus anillos de diamantes.

Una historia que comenzó en Madrid

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación a finales de 2016, cuando se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como asistente de ventas.

La relación se hizo pública en enero de 2017 y, desde entonces, ambos construyeron una familia.

Actualmente comparten a Alana Martina y Bella Esmeralda. Ronaldo también es padre de Cristiano Ronaldo Jr. y de los mellizos Eva y Mateo, nacidos mediante gestación subrogada. En 2021, además, la pareja atravesó la muerte de Ángel, uno de los mellizos que esperaban.

Con el anuncio realizado este martes, la pareja puso fin a años de especulaciones sobre su futuro matrimonial y confirmó públicamente su unión.

Ahora, Ronaldo tiene previsto volver a la actividad deportiva el 15 de agosto, cuando Al Nassr reciba a Al-Fateh por la primera fecha de la liga saudí.