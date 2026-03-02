Colapinto vuelve a las pistas en Australia y el jefe de Alpine lo respalda: “Veremos lo mejor de él”

Franco Colapinto volverá a competir esta semana en el Gran Premio de Australia, a bordo del A526, un monoplaza que genera ilusión dentro de la escudería francesa y que buscará dejar atrás las frustraciones y los malos resultados que Alpine arrastró con el A525, especialmente en la recta final de la temporada pasada.

El equipo francés es uno de los que mayor expectativa despierta antes del inicio del campeonato 2026 de la Fórmula 1, y su jefe, Steve Nielsen, no ocultó su confianza en el piloto argentino. “Franco es un talento. Creo que quizá sea un piloto de ‘cocción lenta’, que se está formando a un ritmo distinto al de otros, pero el año pasado lo vimos hacer algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre (Gasly)”, expresó Nielsen en diálogo con la prensa al término de la pretemporada.

Además, el directivo remarcó el progreso del argentino y el salto de calidad del nuevo auto: “Creo que Franco mejorará con el tiempo. Ya lo estamos viendo, y si le hemos dado un coche mejor -cosa de la que estoy seguro-, entonces veremos lo mejor de él”, señaló.

En su última jornada de pruebas en Bahréin, Colapinto marcó el sexto mejor tiempo de la sesión y fue el más rápido de Alpine en toda la preparación, un dato que refuerza el optimismo interno.

Cabe recordar que, hacia el cierre de la temporada pasada, tanto Nielsen como Flavio Briatore habían advertido que las últimas carreras fueron, básicamente, para “sobrevivir”, ya que todos los esfuerzos estaban puestos en el desarrollo del nuevo monoplaza. “No es ningún secreto que el coche del año pasado tuvo algunos problemas. Hemos solucionado varios de ellos, y eso es fantástico”, concluyó Nielsen.

El cronograma del GP de Australia

El fin de semana en Melbourne marcará el inicio oficial de la temporada 2026 y será la primera oportunidad para medir el verdadero potencial del A526 en competencia.

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30 (hora argentina)

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00