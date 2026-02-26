Arranca el Mundial de Moto GP con doble presencia argentina: Perrone y Morelli correrán en Moto3

Este jueves inicia una nueva temporada del Moto GP, con el arranque de las prácticas libres en el GP de Tailandia. En este 2026, Marc Márquez buscará igualar la marca histórica de ocho títulos del italiano Giacomo Agostini.

Pero la máxima atención en el país estará con Valentín Perrone y Marco Morelli, los argentinos que correrán en Moto3 con KTM. Ambos tratarán de superar los resultados de la temporada pasada, donde finalizaron en la 10° y 24° ubicación.

Perrone cerró un gran 2025 y esta temporada buscará el título.

Perrone tuvo un gran temporada en 2025, ya que consiguió dos podios en Países Bajos (3°) y Hungría (2°). Además, terminó en once ocasiones dentro del top 10. En cambio, Morelli solo disputó 8 Grandes Premios y puntuó en cinco de ellos.

En esta temporada, Perrone continuará en el equipo francés Red Bull KTM Tech3 y pasará a ser el estandarte de la estructura, con serias aspiraciones al título. A su vez, Morelli será parte del equipo CFMoto Aspar Team.

Morelli se afianzó como piloto titular en este 2026.

A lo largo de la temporada, se realizarán 22 carreras y la temporada finalizará el 22 de noviembre en el Gran Premio de Valencia. Participarán 26 pilotos y los 15 mejores ubicados de cada carrera sumarán puntos.

La mala noticia es que este año no se realizará el GP de Argentina, aunque ya está confirmado que regresará en 2027 y cambiará su sede al Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Los horarios del GP de Tailandia

Jueves 26:

Práctica libre – 23:00

Viernes 27:

Práctica 1 – 2:15 AM

Práctica 2 – 22:40

Sábado 28:

Clasificación 1 (Q1) – 2:45 AM

Clasificación 2 (Q2) – 3:10 AM

Domingo 1: