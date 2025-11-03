Rosquitas de limón y chía «saludables» para que acompañes con mate
Es la forma soñada de comer algo dulce si te estás cuidando. La sugerencia es de @lightmeup.nutri.
Lista de Ingredientes
jugo y ralladura de limón: 1/2 unidad
edulcorante en polvo: 6 sobrecitos
leche en polvo: 1 cda. sopera
huevo: 1
clara: 1
harina de arroz: 1/2 taza
polvo para hornear: 1 cdita.
semillas de chía: 1 cda. sopera
Preparación
1– En un bol colocar el huevo, la clara, la ralladura de limón y el edulcorante en polvo. Mezclar y agregar la leche en polvo. Agregar el resto de los secos y mezclar.
2– Volcar en un molde de silicona (puede ser tipo muffins) y por encima agregarle las semillas de chía.
3– Horno, pre calentado, por 20 minutos a 170° C. Retirar, dejar enfrías y disfrutar.
Comentarios