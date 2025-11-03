SUSCRIBITE
20 min
Yo Como

Rosquitas de limón y chía «saludables» para que acompañes con mate

Es la forma soñada de comer algo dulce si te estás cuidando. La sugerencia es de @lightmeup.nutri.

Redacción

Por Redacción


Lista de Ingredientes

jugo y ralladura de limón: 1/2 unidad

edulcorante en polvo: 6 sobrecitos

leche en polvo: 1 cda. sopera

huevo: 1

clara: 1

harina de arroz: 1/2 taza

polvo para hornear: 1 cdita.

semillas de chía: 1 cda. sopera

Preparación

1– En un bol colocar el huevo, la clara, la ralladura de limón y el edulcorante en polvo. Mezclar y agregar la leche en polvo. Agregar el resto de los secos y mezclar.

2– Volcar en un molde de silicona (puede ser tipo muffins) y por encima agregarle las semillas de chía.

3Horno, pre calentado, por 20 minutos a 170° C. Retirar, dejar enfrías y disfrutar.


Preparación

