«Hola from Buenos Aires»: el mensaje de Kristalina Georgieva tras su llegada al país que resalta el «potencial» de Argentina

Con un guiño directo a los sectores clave de la economía real, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, desembarcó este lunes en la Argentina. La máxima autoridad del organismo multilateral inició su agenda oficial en Buenos Aires con un mensaje de fuerte impacto en sus redes sociales, donde elogió la capacidad del país y adelantó que su recorrida incluirá un viaje estratégico a la cuenca hidrocarburífera de Vaca Muerta.

El tuit de la funcionaria buscó marcar una sintonía positiva previo a las negociaciones técnicas que mantendrá con el equipo económico de la Casa Rosada.

“Hola desde Buenos Aires. Espero con interés interactuar con personas de toda la Argentina y conocer más sobre las oportunidades y ambiciones del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleo y construir un futuro más próspero”, expresó Kristalina Georgieva a través de su cuenta oficial en X.

Hola from Buenos Aires! 🇦🇷 Looking forward to engaging with people across Argentina and learning more about the country’s opportunities and ambitions. From innovation to energy, Argentina has tremendous potential to drive growth, create jobs, and build a more prosperous future. pic.twitter.com/I9xWXXS4iN — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026

Cumbre con Javier Milei y las metas del acuerdo: cómo sigue la agenda de Kristalina Georgieva

El punto central de la agenda de Georgieva contempla una reunión mano a mano con el presidente Javier Milei. El encuentro genera altísima expectativa en los mercados financieros, ya que se revisará el grado de cumplimiento de las metas del programa vigente y se evaluará la factibilidad de acordar desembolsos o esquemas de asistencia adicional.

La funcionaria internacional se mostró en imágenes distendidas en exteriores, con un tono protocolar pero cercano, buscando transmitir una señal de apertura y diálogo hacia los distintos actores del sector productivo.

Uno de los datos más relevantes de la visita de la titular del FMI es su plan de trasladarse hacia la Neuquén para recorrer Vaca Muerta. La región se convirtió en el principal polo de atracción de inversiones hidrocarburíferas del país y en la gran carta de presentación del Gobierno para la generación de divisas a través de las exportaciones.

Los ejes de la comitiva del FMI durante su estadía se concentran en