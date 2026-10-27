Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River por el torneo Clausura
El juez fue confirmado para dirigir el duelo del domingo en La Bombonera. Ya estuvo al frente de tres cruces entre el Xeneize y el Millonario, con dos victorias para River y una para Boca.
Nicolás Ramírez fue designado como árbitro del Superclásico entre Boca y River, que se disputará este domingo en La Bombonera por la fecha 15 del torneo Clausura. El juez volverá a impartir justicia en el partido más importante del fútbol argentino, que ya dirigió en tres oportunidades.
El historial de esos encuentros registra dos triunfos de River y uno de Boca. En septiembre de 2024, el Millonario se impuso por 1-0 en La Bombonera, con gol de Manuel Lanzini. En abril de 2025, volvió a ganar por 2-1 en el Monumental, mientras que en noviembre de ese mismo año el Xeneize se quedó con el último antecedente, por 2-0 como local.
En cuanto a los números generales, Ramírez dirigió a River en 21 partidos, con un saldo de 11 victorias, tres empates y siete derrotas. Por el lado de Boca, estuvo al frente en 14 encuentros, en los que el equipo consiguió siete triunfos, empató dos veces y sufrió cinco caídas.
El equipo arbitral tendrá a Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El equipo arbitral del Superclásico
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Pablo González.
- VAR: Silvio Trucco.
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