Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River por el torneo Clausura

El bonaerense Nicolás Ramírez es el elegido para impartir justicia en el Superclásico de este domingo. (Foto: Archivo/Clarín Fotografía)

Nicolás Ramírez fue designado como árbitro del Superclásico entre Boca y River, que se disputará este domingo en La Bombonera por la fecha 15 del torneo Clausura. El juez volverá a impartir justicia en el partido más importante del fútbol argentino, que ya dirigió en tres oportunidades.

El historial de esos encuentros registra dos triunfos de River y uno de Boca. En septiembre de 2024, el Millonario se impuso por 1-0 en La Bombonera, con gol de Manuel Lanzini. En abril de 2025, volvió a ganar por 2-1 en el Monumental, mientras que en noviembre de ese mismo año el Xeneize se quedó con el último antecedente, por 2-0 como local.

En cuanto a los números generales, Ramírez dirigió a River en 21 partidos, con un saldo de 11 victorias, tres empates y siete derrotas. Por el lado de Boca, estuvo al frente en 14 encuentros, en los que el equipo consiguió siete triunfos, empató dos veces y sufrió cinco caídas.

El equipo arbitral tendrá a Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

El equipo arbitral del Superclásico