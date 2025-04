¿Cómo se define el primer puesto de la Liga Federal de básquet?

La división Sur A de la Liga Federal de básquet tendrá sus últimos tres partidos entre lunes y martes, con una tremenda lucha por el 1. Pérfora le ganó a Deportivo Roca 69-61 y terminó con récord de 10-4, y ahora espera por los resultados de Independiente (10-3) y Biguá (9-4).

Este lunes 28 a las 21:30, el Rojo visitará a Centro Español (6-7), que ya no podrá mejorar su quinto puesto. Con una victoria en El Templo de Plottier, el equipo de Andrés García será el mejor y no dependerá de nadie. Biguá, por su parte, jugará el martes ante Atlético Regina (5-8), también como visitante. El equipo de la costa debe ganar y esperar una caída del Rojo, aunque corre desde atrás en los cruces entre sí.

¿Cómo son los desempates?

Si se da el triple empate con marca de 10-4 hay que hacer una tabla aparte con los duelos entre sí y la ventaja es para Pérfora, con +10 (339 puntos a favor y 329 en contra), Independiente quedaría segundo con +6 (334-328) y Biguá tercero con -16 (288-304).

En los cruces mano a mano la situación también está muy pareja y se ganan entre todos. El Rojo tiene ventaja sobre Biguá porque le ganó 82-57 en La Caldera y perdió 80-74 en El Nido; el Verde supera a Independiente porque lo derrotó 88-74 en el Malvinas Argentinas y cayó por la mínima en Neuquén (104-103); mientras que Biguá está arriba de Pérfora: fue 80-76 en El Nido y 72-71 en Plaza Hiuncul.

Pacífico-Centro Español, el cruce que está confirmado

Pacífico, que este lunes cerrará su la fase regular ante Del Progreso (a las 21:30 en el Viejo Ramírez) tiene la posibilidad de alcanzar a Biguá con una marca de 9-5, pero los de la costa cuentan con ventaja porque ganaron los dos partidos de la fase regular (75-69 y 64-62). Ante esto, el Decano no podrá mejorar su cuarta posición y su rival será Centro Español, que no puede moverse del puesto 5. Acá se da una situación parecida, porque Atlético Regina podría igualar la línea del Torito, que a su vez saca ventaja en los duelos entre sí.

De esta manera, Pacífico-Centro Español será uno de los cruces de cuartos de final. Los demás pueden cambiar y Atlético Regina (6), Deportivo Roca (7) y Del Progreso (8) esperan por el 1-2-3 de arriba. Los primeros duelos serán 1 vs. 8, 2 vs. 7 y 3 vs. 6, al mejor de tres partidos.