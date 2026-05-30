JM Cerúndolo ganó una batalla de seis horas y es la esperanza argentina en Roland Garros

El menor de los hermanos está en la segunda semana del Grand Slam de París. (AP)

Juan Manuel Cerúndolo necesitó 5 horas y 58 minutos para alcanzar por primera vez los octavos de final de un Grand Slam. En el tercer partido más largo de la historia de Roland Garros, el porteño superó a Martín Landaluce por 6-4, 6-7(7), 7-6(4), 6-7(4) y 7-6(8). De esta forma es el único argentino en la segunda semana de París, porque en los turnos anteriores cayeron su hermano Francisco y otro Francisco, Comesaña, ambos en cinco parciales.

Fueron cuatro tie-breaks, una tensión permanente y un último set decidido en el límite absoluto, que depositaron al argentino en la segunda semana del GS que se juega sobre polvo de ladrillo.

Cerúndolo ganó el primer set, perdió el segundo en un tie-break larguísimo, recuperó el mando en otro desempate, volvió a ver cómo Landaluce igualaba el partido en el cuarto y terminó resolviendo el quinto también en la muerte súbita, esta vez en el super tie-break. No hubo atajos. No hubo tramo de alivio. No hubo una ventana clara para respirar.

El argentino tuvo que ganarlo casi todo varias veces, y eso explica mejor que cualquier dato la dimensión de su clasificación. El triunfo tiene una carga especial porque llega en un momento en el que su carrera vuelve a encontrar una escena grande. Y, por si fuera poco, lo hizo luego de dar el gran impacto de sacar al mejor del planeta y gran candidato, Jannik Sinner, en la ronda anterior.

Fran Cerúndolo y Comesaña, afuera

}El primero en salir a la cancha fue Francisco Cerúndolo, quien cayó frente al estadounidense Zachary Svajda por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3. Así, Fran dejó pasar una gran oportunidad en un torneo que se quedó sin varios de los candidatos.

Más tarde y en simultáneo con JM Cerúndolo, hubo otra batalla con un argentino en cancha. Comesaña dejó la piel en la cancha, pero no pudo con Matteo Berrettini, quien ganó por un interminable 6-7, 7-5, 7-6, 4-6 y 6-7. El último tie break se definió 15-13 a favor del italiano, quien vuelve a los primeros planos luego de cuatro temporadas plagadas de lesiones.