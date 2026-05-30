Dembélé salió lesionado en la final de la Champions y encendió las alarmas en Francia de cara al Mundial

París Saint-Germain se consagró bicampeón de la Champions League tras derrotar a Arsenal por 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos de juego. Ousmane Dembélé convirtió el gol del conjunto parisino en el segundo tiempo, aunque no pudo completar el encuentro debido a una lesión.

El último ganador del Balón de Oro llegó con lo justo a la gran final. El domingo pasado había sido reemplazado a los 27 minutos del primer tiempo del clásico ante Paris FC por una molestia muscular en la pantorrilla derecha y logró recuperarse a tiempo para ser titular este sábado en Budapest.

A los 20 minutos del complemento, el delantero francés se hizo cargo de un penal cometido sobre Khvicha Kvaratskhelia y lo transformó en el 1-1 parcial. Sin embargo, apenas unos minutos más tarde comenzaron las preocupaciones para el PSG y para Francia.

El «Mosquito» sintió nuevamente molestias en la misma zona afectada e intentó mantenerse en el campo el mayor tiempo posible. No obstante, ya en el tiempo suplementario, se vio obligado a pedir el cambio y Luis Enrique decidió reemplazarlo por Gonçalo Ramos.

En el alargue no se sacaron diferencias y todo se definió desde los doce pasos. Con la serie 4-3 a favor del PSG, Gabriel Magalhães tuvo la posibilidad de llevar la definición a la muerte súbita, pero su remate se fue por encima del travesaño y el conjunto parisino se quedó con el título.

Ahora, Dembélé deberá someterse a estudios médicos para determinar el alcance de la lesión y conocer los tiempos de recuperación. A menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026, su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico de Francia, que espera contar con una de sus principales figuras para la cita mundialista. Les Bleus comparten el grupo I con Senegal -con quien debutará el martes 16 de junio-, Irak y Noruega.