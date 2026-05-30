River acelera por Lo Celso y podría llegar al Millonario luego del Mundial

River ya pone el foco de lleno en el mercado de pases. Luego de anunciar como primer refuerzo a Nicolás Otamendi, el Millonario ya piensa en otro futbolista que disputará el Mundial 2026.

Se trata de Giovani Lo Celso, que gusta mucho en Núñez. El mediocampista del Betis es del agrado de Eduardo Coudet, que ya lo dirigió en 54 partidos en su paso por Rosario Central. Además, fue el DT que lo hizo debutar profesionalmente en el Canalla.

Según lo que trascendió, ya hubo contactos entre Chacho y el futbolista, para conocer su situación en España. Aunque todavía no hubo una propuesta formal, River sabe que será difícil repatriar al jugador al futbol argentino.

Lo Celso tiene contrato hasta julio de 2028 y el Betis se desprendería de él por una cifra cercana a los 15 millones de euros. Por esto, River manejará con cautela el interés y analizará si es posible fichar a un futbolista de elite, que disputará su segundo mundial en los próximos días.

Pero hay otro interesado: Rosario Central también se quiere meter en la charla y la posibilidad de compartir plantel con Ángel Di María y disputar la Copa Libertadores podrían tentar al jugador de 30 años.

Con este panorama, el futuro de Lo Celso post Mundial es una incógnita. Lo cierto es que el mediocampista no tuvo la mejor temporada debido a una seguidilla importante de lesiones, que solamente le permitieron disputar 32 partidos con el Betis.