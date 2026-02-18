El jefe de Alpine calificó el rendimiento de Colapinto y Gasly en la pretemporada de Bahréin

Este miércoles se llevó a cabo la primera jornada de la segunda semana de pretemporada de la Fórmula 1. La actividad de Alpine se dividió de manera equitativa entre sus dos pilotos: Pierre Gasly se subió al A526 en la primera sesión (de 4 a 8, hora argentina), mientras que Franco Colapinto lo hizo en la segunda (de 9 a 13).

El piloto pilarense fue el gran protagonista de la escudería francesa en el Circuito de Sakhir, en Bahréin: completó 60 vueltas y marcó un tiempo de 1m35s254, el mejor registro de Alpine en toda la pretemporada (el anterior también le pertenecía). Además, finalizó en la 9° posición del clasificador general de la jornada. Por su parte, Gasly giró en 61 oportunidades y su mejor vuelta fue de 1m35s898.

El director general de Alpine, Steve Nielsen, calificó el inicio de esta segunda tanda de pruebas como “razonable”, luego del trabajo conjunto de sus pilotos, que en total completaron 121 vueltas. “Hemos tenido un comienzo razonable en la segunda semana de pruebas de pretemporada aquí en Bahréin, con 121 vueltas completadas, repartidas casi a partes iguales entre Pierre por la mañana y Franco por la tarde”, señaló.

Nielsen también se refirió a la primera semana de ensayos, en la que ambos pilotos experimentaron algunos inconvenientes con el nuevo monoplaza, aunque sin consecuencias mayores. “Fue un gran proceso de aprendizaje. Hay que seguir aprendiendo más sobre el A526 y extraer el máximo rendimiento del paquete completo”, explicó.

Por último, el directivo detalló la estrategia del equipo de cara al inicio del calendario oficial de la Fórmula 1, previsto para el fin de semana del domingo 8 de marzo, cuando se dispute el Gran Premio de Australia. “El objetivo es brindarles a los pilotos la mayor cantidad de oportunidades posibles para familiarizarse con el coche en distintas condiciones de rendimiento antes de la carrera”, concluyó.