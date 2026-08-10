Con cuatro equipos argentinos, la Copa Libertadores da comienzo a los octavos de final

Con cuatro equipos argentinos, la Copa Libertadores de América comienza mañana a disputar los partidos de ida correspondientes a los octavos de final de su edición 2026.

Independiente Rivadavia de Mendoza, Platense, Estudiantes La Plata y Rosario Central serán los representantes albicelestes que afrontarán el primer cruce eliminatorio del certamen continental.

El primero de los combinados argentinos en salir a cancha será la Lepra mendocina, que mañana visitará en el mítico Maracaná a Fluminense desde las 19 de nuestro país. Allí mismo, el conjunto que dirige Alfredo Berti dio la nota en fase de grupos, derrotando al local por 2 a 1.

Los mendocinos disputan los octavos de final de la Libertadores en su primera participación en el máximo torneo continental. Y lo hacen después de una fase de grupos extraordinaria, en la que terminaron primeros con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate, sin conocer la derrota.

El ganador de dicho cruce se las verá con Platense o Coquimbo Unido, que jugarán el miércoles en Vicente López, también a partir de las 19.

El Calamar, nuevamente dirigido por Martín Palermo, clasificó segundo en el Grupo E, detrás de Corinthians, en la primera Copa Libertadores de su historia. Ilusionado con clasificar a los cuartos de final, buscará hacerse fuerte de local para llegar al partido de vuelta en Chile con ventaja.

Por su parte, Los Piratas que también debutan en esta instancia de La Copa, intentarán quedarse con la victoria para luego cerrar la serie en su casa, con su gente.

Por la otra parte del cuadro, en el segundo turno del martes, Estudiantes La Plata recibe a las 21:30 a Universidad Católica de Chile.

El Pincha, dirigido por el «Cacique» Medina, no se encuentra en un gran momento en el certamen doméstico, pero su mística copera, aún habiendo clasificado agónicamente como segundo del Grupo A, le permite ilusionarse con dar batalla en instancias decisivas.

Universidad Católica, con Daniel Garnero como entrenador, llega tras superar 2-0 a Cobresal de loca, por el Torneo de Primera División de Chile, mientras que en la Libertadores viene de obtener el Grupo D, por delante de Cruzeiro y Boca.

El vencedor de esa llave enfrentará a Rosario Central o Corinthians, que abren la serie el jueves a las 21:30 en el Gigante de Arroyito.

El Canalla, ganador de sus dos últimos partidos en el torneo local, avanzó a los octavos de final tras ser segundo en el Grupo H que lideró Independiente del Valle, aunque ambos igualaron en 13 puntos y decidieron el liderazgo por diferencias de goles.

Los brasileños, en tanto, llegan al primer cruce eliminatorio tras adueñarse del Grupo E con 11 puntos, uno más que el Calamar de Vicente López.