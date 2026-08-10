YPF se desprendió de Metrogas: aceptó la oferta del grupo controlante de Edenor por US$ 780 millones

En un movimiento estratégico que consolida su cambio de perfil corporativo, YPF anunció este lunes la venta de su participación mayoritaria en Metrogas tras aceptar formalmente una oferta de 780 millones de dólares presentada por Edenor. La operación le permite a la petrolera de bandera ceder el control de la principal distribuidora de gas de la Argentina al grupo liderado por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, en una decisión orientada a concentrar la totalidad de sus esfuerzos e inversiones en el desarrollo de la formación de Vaca Muerta.

Las gestiones y los pormenores del acuerdo fueron notificados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y los mercados bursátiles. Tras un proceso de venta iniciado en abril bajo la asesoría financiera del Citigroup, el directorio de YPF resolvió aprobar la propuesta de la compañía eléctrica. La transacción implica el traspaso del 70% del capital social y los derechos de voto que la petrolera poseía en Metrogas, junto con el 5% de su participación en Metroenergía.

La desinversión en el sector de distribución de gas forma parte integral del denominado «Plan 4×4», la hoja de ruta delineada por el presidente de YPF, Horacio Marín. El objetivo central de esta estrategia es desprenderse de los activos considerados secundarios para transformar a la empresa en una compañía energética netamente volcada al desarrollo del mercado no convencional a escala global.

La inyección de capital producto de esta venta acompaña un trimestre de resultados operativos y financieros sin precedentes para la compañía. En simultáneo con el anuncio corporativo, YPF presentó su balance del segundo trimestre, donde reportó un resultado bruto de explotación ajustado de 2.804 millones de dólares, la cifra más alta de toda su historia. Este desempeño, que representa un fenomenal salto interanual del ciento cincuenta por ciento, le permitió consolidar una utilidad neta superior a los mil doscientos millones de dólares, logrando el mejor registro de las últimas dos décadas.

Este salto de rentabilidad se explica fundamentalmente por la tracción incesante de la cuenca neuquina. La producción de petróleo extraído de la roca generadora promedió los 213.000 barriles diarios, marcando un crecimiento del 47% respecto al año anterior. Con el 77% de sus inversiones trimestrales focalizadas en el ámbito no convencional, la compañía proyecta cerrar el año alcanzando la barrera de los 250.000 barriles diarios.

El esquema de servicios públicos cambia de manos

El paquete accionario transferido al grupo que encabezan Vila y Manzano reviste un rol fundamental en el esquema de servicios públicos a nivel nacional. Cabe destacar que Manzano ya conocía de cerca la dinámica del negocio, dado que poseía una participación minoritaria del 9,23 por ciento a través de su vehículo de inversión, Integra Capital.

Metrogas distribuye el fluido a más de dos millones y medio de usuarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en once partidos del sur y sudoeste del conurbano bonaerense.

Según indicó Infobae, además de haber retomado en julio el reparto de dividendos por primera vez desde el crítico año 2001, la firma transita un momento regulatorio clave: su licencia de operación vence en diciembre de 2027 y el Enargas ya elevó al Poder Ejecutivo la recomendación formal para prorrogarla por dos décadas adicionales al amparo de la nueva legislación.