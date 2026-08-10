Revelan el supuesto pacto secreto entre Facundo Moyano y Candela Arizaga, tras el escándalo

En las últimas horas, la atención pública se centró en las versiones que rodean el distanciamiento afectivo entre el dirigente sindical y político Facundo Moyano y la modelo e influencer Candela Arizaga.

Tras una serie de controversias públicas que derivaron en un impasse en la relación de pareja entre Facundo Moyano y Candela Arizaga, diversos ciclos expusieron la existencia de un supuesto acuerdo confidencial de carácter económico y logístico para dar por finalizado el conflicto en buenos términos.

Sin embargo, la filtración de las cifras y los bienes involucrados provocó una inmediata reacción por parte del entorno legal del dirigente Facundo Moyano, que salió a cruzar de forma categórica la veracidad de los datos vertidos en los medios de comunicación.

Cifras, vehículos y pasajes al Caribe: las versiones sobre Candela Arizaga y Facundo Moyano

Las informaciones, que cobraron una rápida tracción en la agenda del entretenimiento reproducidas en programas como LAM y por intervenciones del periodista Pablo Duggan, señalaban que las partes habrían rubricado un convenio privado para sellar la paz mediática.

De acuerdo con estos trascendidos, el pacto habría incluido una compensación monetaria, fijada en torno a los 60 mil dólares; la cesión de un vehículo automotor, destinado al padre de la modelo; y la cobertura logística de un paquete turístico al Caribe, compuesto por cinco pasajes aéreos con destino a Punta Cana.

Dicha versión situaba la exigencia del acuerdo como la condición indispensable planteada por la joven, para dar por concluido el vínculo sin recurrir a exposición adicional. No obstante, la difusión masiva de estas condiciones económicas desató una fuerte controversia.

La desmentida del equipo legal y el presente de la relación entre Facundo Moyano y Candela Arizaga

Frente al revuelo generado en las redes sociales y la escalada de las especulaciones en los portales de noticias, el abogado representante de la figura política emitió una desmentida oficial para desarticular la narrativa de los beneficios otorgados.

Desde la defensa legal se argumentó de forma tajante que los valores y las transferencias de bienes divulgadas en la prensa carecen por completo de sustento fáctico, encuadrándolas dentro de rumores Infundados propios del clima mediático que rodea a la pareja.

Pese a las posturas encontradas respecto a la existencia formal de las cláusulas, lo que sí confirmaron fuentes cercanas a ambas partes es que la relación entre la modelo y el dirigente atraviesa un período de distanciamiento y evaluación de cara al futuro.