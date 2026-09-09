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Con Dibu Martínez en el banco, Colo Barco anotó su primer gol en el Chelsea

El argentino ex Boca fue titular y aportó un tanto en la remontada de su equipo durante el segundo tiempo por la Copa de la Liga de Inglaterra.

Redacción

Por Redacción

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Valentín Barco marcó su primer tanto en Chelsea-

Valentín Barco marcó su primer tanto en Chelsea-

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Por la tercera ronda de la Copa de la Liga de InglaterraChelsea pude vencer a Leeds United por 6-3 en Stamford Bridge, en un partido cargado de emociones. Xabi Alonso rotó al equipo, por lo que Dibu Martínez fue al banco de suplentesValentín Barco, que disputó todos los minutos pudo anotar por primera vez con la camiseta del conjunto de Londres.

Con goles de Tarik Muharemovic y Brenden Aaronson, la visita pegó primero por duplicado y, hasta el arranque del complemento, se mantuvo al frente, acariciando la clasificación a la próxima instancia. Pero el DT metió mano, hizo 4 cambios y logró dar vuelta la historia.

Un rápido doblete de Cole Palmer, desde el banco, emparejó el trámite y les dio tranquilidad a los Blues para jugar y buscar la victoria desde la igualdad. Pedro Neto y Danny Welbeck anotaron luego para extender la ráfaga goleadora y poner el 4-2 parcial.

El primer gol de Colo Barco con la camiseta de Chelsea

En tanto, Leeds reaccionó de la mano de Dominic Calvert-Lewin, que marcó el descuento y amenazó con arruinar la remontada de los londinenses. Sin embargo, faltaba la aparición final del Colo Barco.

A 10 minutos del final, cuando Chelsea estaba expuesto al empate, el surgido de Boca aprovechó un rebote en el segundo palo para mandarla al fondo de la red y celebrar su primer tanto en el equipo.

En la última, desde un remate del Colo, Welbeck desvió de cabeza y puso cifras definitivas.


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Por la tercera ronda de la Copa de la Liga de InglaterraChelsea pude vencer a Leeds United por 6-3 en Stamford Bridge, en un partido cargado de emociones. Xabi Alonso rotó al equipo, por lo que Dibu Martínez fue al banco de suplentesValentín Barco, que disputó todos los minutos pudo anotar por primera vez con la camiseta del conjunto de Londres.

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