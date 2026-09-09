La oficina de Mario Pergolini: una casa reciclada, pileta y una colección de Star Wars

El conductor y empresario mostró el espacio donde lleva adelante sus proyectos.

Mario Pergolini mostró las oficinas donde desarrolla sus proyectos y sorprendió con los detalles de su despacho privado, una casa reciclada que combina espacios de trabajo con objetos vinculados a la música, el cine y el fútbol.

El conductor y empresario abrió las puertas del lugar durante un recorrido registrado por Agustín Creevy en su canal de YouTube. Allí se pueden observar las distintas áreas destinadas a la producción de contenidos y el sector privado que Pergolini utiliza como despacho.

El edificio originalmente funcionaba como una casa de grandes dimensiones, pero fue reformado para convertirse en un espacio de trabajo. “Lo reformé todo”, explicó Pergolini durante la charla. Actualmente, allí funcionan distintos proyectos relacionados con los medios y la tecnología.

Uno de los aspectos que más llaman la atención es la amplitud de la propiedad. El lugar cuenta con grandes ventanales, techos altos, espacios abiertos, escaleras metálicas y un entrepiso que conecta diferentes sectores.

En el exterior se mantiene un patio con plantas y una pileta, que también puede ser utilizada por los empleados durante los fines de semana.

La oficina tampoco responde al formato tradicional de un espacio corporativo. Según explicó Pergolini, los ambientes están pensados para adaptarse a diferentes producciones audiovisuales y permitir que las entrevistas y contenidos se desarrollen en espacios más dinámicos.

El despacho de Mario Pergolini: The Beatles, Star Wars y Boca

El sector más personal aparece cuando Pergolini muestra su despacho. Allí, la decoración refleja algunos de sus principales intereses y reúne objetos relacionados con la música, el cine y el fútbol.

En las paredes se pueden ver fotografías de The Beatles, imágenes de Frank Zappa, discos de oro y tapas de revistas vinculadas al rock. También aparece el icónico hombre con cadenas rotas de la portada de Oktubre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La colección cinematográfica ocupa otro lugar destacado. Pergolini tiene diferentes objetos relacionados con Star Wars, entre ellos un Yoda de gran tamaño y cascos de Stormtrooper y Darth Vader. También hay referencias a Batman y Superman.

El fútbol tiene su propio rincón dentro del despacho. Reconocido hincha de Boca Juniors, Pergolini conserva una maqueta de La Bombonera, muñecos vestidos con los colores del club y una camiseta oficial enmarcada.

El ambiente también está preparado para recibir visitas y mantener reuniones. Cuenta con sillones, una mesa de centro, un televisor y un pequeño sector de cafetería.

De esta manera, la oficina combina dos funciones: por un lado, es un espacio diseñado para el trabajo y la producción de contenidos; por otro, el despacho privado funciona como una suerte de colección personal, donde Pergolini reunió recuerdos y objetos relacionados con la música, el cine, el fútbol, el automovilismo y diferentes momentos de su trayectoria.