Advierten sobre el nuevo circuito de Madrid: «Es una pista destrozacoches»

Entusiasmo, emoción y ansiedad. Pero también incertidumbre y temor. Un combo de sensaciones genera la previa del Gran Premio de España de Fórmula 1 y el estreno del flamante “Madring Circuit”, que marcará la vuelta de la máxima a la capital española tras 45 años.

Como cada vez que un nuevo circuito se abre paso en el calendario, la expectativa generada es total. Aunque, gracias a la simulación y los tests previos hechos por categorías inferiores, ya muchos pueden dar un veredicto sobre las particulares prestaciones.

En tal sentido, las conjeturas de los distintos actores contienen algo de temor e incertidumbre. Días atrás, varios monoplazas de Fórmula 3 “bautizaron” el flamante trazado de la capital española, que con sus muros cercanos representan una amenaza constante para los pilotos. El mismo presenta 5,47 kilómetros de extensión, 22 curvas, dos túneles y un pico de velocidad de 340 km/h.

🎥 | 𝗟𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟:



The MADRING’s huge banked corner in action.



Around 550 metres long and banked at up to 24% — this is going to be one of the defining features of F1’s newest circuit.#F1 #MADRING #SpanishGPpic.twitter.com/UoRFVgCfxw — THE F1 HOOK (@TheF1Hook) September 7, 2026

Y es allí donde también está puesto el foco. El atractivo que pueden generar las altas velocidades, los exigentes frenajes y transitar la “Monumental”, la curva con un peralte de 13,5 grados (el sector más extremo del circuito), va acompañado del interrogante en términos de seguridad.

Uno de los más críticos sobre la llegada del Madring fue el inglés James Volwes, Team Principal de Williams, otrora jefe de Franco Colapinto, quien manifestó su preocupación por los muchos accidentes que se vieron días atrás en esos ensayos de F3.

Durante los dos días de actividad se produjeron 19 banderas rojas y diez pilotos terminaron contra las barreras. Además, de acuerdo con los datos mencionados por Vowles, hubo tres chasis y seis suspensiones dañadas.

Según detalló el inglés, los datos muestran aproximadamente cuatro segundos y medio de fuerzas G sostenidas, una característica que supondrá un importante desafío tanto para los autos como para sus diferentes sistemas. Para Vowles, “no existe una exigencia comparable en otro circuito del calendario”.

El punto más preocupante para el responsable de Williams es lo proclive que se vuelve el circuito para los golpes. El ingeniero británico fue contundente: “Es una pista destrozacoches”, aunque reconoció que se trataba de pilotos de Fórmula 3 y aseguró que será interesante comprobar qué sucede cuando los monoplazas de F1.