El dólar despertó y subió el doble que la inflación en junio 2026: qué se sabe de su traslado a precios

El balance financiero de junio dejó un dato contundente: el dólar anotó una suba cercana al 5%, una cifra que representa más del doble de la inflación esperada, la cual el consenso de los economistas ubica por debajo de la barrera del 2%. Sin embargo, al observar la perspectiva anual, el billete estadounidense sigue corriendo desde atrás, con un alza acumulada del 2% frente a una inflación minorista que ya alcanzó el 14,7%.

Lejos de encender una alarma cambiaria extrema, este despertar del tipo de cambio pone el foco en sus consecuencias sobre el incipiente proceso de desinflación.

Tras diez meses consecutivos de incrementos y un pico del 3,4% en marzo, se aguarda que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio consolide su desaceleración y comience, finalmente, con un «1». No obstante, la devaluación mensual ya empieza a mostrar sus primeros coletazos.

El primer impacto oficial de la suba del dólar es tarifario

Aunque los especialistas proyectan un traslado a precios de carácter moderado y transitorio, el impacto en ciertos sectores es innegable. El primer efecto concreto se conoció esta semana a través del secretario de Energía y Minería, Daniel González, quien confirmó que las tarifas absorberán parte de esta variación.

El funcionario detalló que el gas sube un 3% en este mes, explicando que la mitad de ese porcentaje responde a la inflación de meses anteriores y la otra parte al costo del fluido, que está dolarizado. De esta manera, evidenció el nexo directo entre el deslizamiento de la divisa y el incremento en las boletas de los servicios públicos.

El diagnóstico y las proyecciones del mercado con la suba del dólar

En contacto con Infobae, diferentes consultoras y economistas que monitorean la evolución diaria de los precios coinciden en que la presión cambiaria existirá en el segundo semestre, con un impacto que se hará sentir de forma gradual.

El economista Fernando Marull detectó un repunte en la última semana de junio, que registró un 0,9% de inflación frente al 0,3% y 0,4% de las semanas previas. “Se aceleró entre el final de junio y el comienzo de este mes. El dólar se empezó a trasladar un poquito a la inflación”, advirtió. Sin embargo, mantuvo su proyección mensual en 1,8% y explicó la suba desde un contexto netamente global: “Acá no corre lo de la gente que se fue al Mundial o el pago del aguinaldo. Se devaluaron todas las monedas. Si el dólar subió en el mundo, ¿por qué no va a subir en el país más dolarizado del mundo?“.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, anticipó una corrección en esta segunda mitad del año que le pondrá un freno a la baja de los precios. Según el especialista, “hay un reacomodamiento del tipo de cambio en el segundo semestre y eso va a tener impacto en la inflación, va a generar que no se va a desacelerar tan rápido, la va a ubicar entre el 1,5% y el 2%. Eso es lo que nosotros estamos previendo”.

El informe de la consultora resume este escenario marcando que “el panorama económico adopta un sesgo hacia una desaceleración de la inflación más lenta», sosteniendo una proyección en torno al 2% mensual hasta fin de año.

En una línea similar, el director de LCG, Javier Okseniuk, analizó que el dólar más alto de junio “seguramente tenga un impacto en primera instancia en precios mayoristas, y luego, dependiendo de cómo siga la actividad y el consumo, podrá trasladarse a precios minoristas». Para el economista, «cualquier deslizamiento cambiario debería tener un impacto transitorio”, aunque aclaró que “todo dependerá de cuán aceitada esté la actividad económica”.

Finalmente, Ramiro Tosi, de Sudamericana Visión, recomendó aguardar a la publicación de la inflación mayorista, aunque le restó dramatismo al escenario de corto plazo: “Es probable que pese más la desaceleración que se viene midiendo en Alimentos y Bebidas, un segmento que representa casi 28% del total del índice, que la suba del dólar. No veo un gran impacto en junio”. A su vez, remarcó que el mercado de futuros prevé un alza moderada para la divisa, con cotizaciones que se ubican en torno a los $1.650 para diciembre de este año.