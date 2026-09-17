CEB Bariloche incorporó a su flota vehículos eléctricos de origen chino

La Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) presentó esta tarde dos furgones utilitarios de origen chino, eléctricos, que incorporó a su flota, como parte de un proceso de modernización que incluye la incorporación de nuevas tecnologías.

La presentación de los vehículos fue encabezada por el presidente de la entidad, Alejandro Pozas, junto al gobernador Alberto Weretilneck, el intendente Walter Cortés y el secretario general del gremio Luz y Fuerza, Gabriel Prieto.

La CEB comenzó su plan de renovación de vehículos con la incorporación de dos furgones utilitarios eléctricos DFSK eC35, destinados principalmente al trabajo urbano, según informó la cooperativa tras la presentación que se realizó en la usina Pechón y donde también asistieron funcionarios provinciales que formaron parte de la comitiva del gobernador este jueves en Bariloche.

El presidente de la CEB, Alejandro Pozas, junto al gobernador y el intendente Cortés, y el dirigente local de Luz y Fuerza, Gabriel Prieto. Foto: Gentileza

«Tenemos que dejar de usar herramientas del pasado«, dijo Pozas al referirse a la necesidad de avanzar en soluciones que permitan una gestión más eficiente y adaptada a las nuevas demandas de la ciudad.

La renovación de la flota constituye una de las primeras acciones concretas de una agenda que apunta a combinar tecnología, eficiencia y sustentabilidad en las distintas áreas de la Cooperativa.

La incorporación de los vehículos se inscribe en el proceso de modernización que la CEB viene impulsando y que tuvo uno de sus puntos de partida en la misión institucional y técnica que representantes de la Cooperativa realizaron este año a China. Durante el viaje, la delegación recorrió empresas y organismos vinculados con el desarrollo de redes eléctricas inteligentes, movilidad eléctrica, almacenamiento de energía, energías renovables y digitalización de servicios.

Los vehículos tienen capacidad para dos personas, un espacio de carga de 5 metros cuadrados y pueden transportar hasta una tonelada. Sus baterías de 38,7 kWh permiten una autonomía de hasta 245 kilómetros por carga.

La tecnología eléctrica implica, además, un menor costo de mantenimiento frente a los vehículos convencionales, ya que el motor cuenta con menos piezas móviles y no requiere aceite, filtros, bujías ni sistema de escape. También permite reducir las emisiones contaminantes y los niveles de ruido. A estas dos unidades se sumarán otras dos en los próximos días.