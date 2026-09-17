«Quedate tranquilo que te saco campeón»: Messi al Kily González, antes de la final del Inter Miami

«Vos quedate tranquilo que yo te saco campeón», fue lo que le dijo Lionel Messi a Cristian Kily González antes de la final de la Campeones Cup entre Inter Miami y Cruz Azul. Y así fue: el capitán marcó un golazo de cabeza en el primer tiempo, asistió a Casemiro en el complemento y las Garzas levantaron el título en el NU Stadium.

Gol de Leo Messi en la final. De cabeza. pic.twitter.com/pCboiNNxsZ — Gastón Edul (@gastonedul) September 17, 2026

«Y acá tengo la medalla», amplió el Kily en diálogo con el periodista Gastón Edul, luego de lo que fue su debut en el conjunto de la Florida, nada más y nada menos que en una final.

Además, el entrenador reveló qué cosas trabajó con el equipo en la previa del partido: «Llegamos el martes e hicimos un trabajo defensivo muy heavy. Fui mirando mucho los pequeños errores que tenía el equipo, especialmente defensivamente, y ajustamos y defendimos bien».

Al ser consultado por cómo se siente al entrar en el selecto grupo de entrenadores que salieron campeones dirigiendo a Messi, González fue sincero: «Yo soy feliz. Le dije ‘te amo, gracias'», reveló entre risas.

Además, el Kily dio detalles de cómo vio a Messi, semanas después del fallecimiento de su padre, Jorge. «Él está bien. Obvio que ha tenido una pérdida terriblemente importante, pero estamos para acompañarlo», reveló.

Luego, amplió: «Intentaremos acompañarlo. Que esté el mayor tiempo con su familia y nosotros, cuando venga, arroparlo, mimarlo, cuidarlo. Lo único que me importa es que él esté feliz».

Por último, habló del partido de despedida que tendrá Messi con la Selección Argentina, el próximo 6 de octubre durante la fecha FIFA: «Me encanta. Él merece eso en todos los estadios de fútbol del mundo. Me encantaría estar para verlo y llorar como todos los argentinos lo vamos a hacer. Lo único que pido es que lo disfrute de todo corazón», sentenció.