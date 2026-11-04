Con el posible regreso de Aranda, Arruabarrena ultima detalles en la formación Boca para la definición de la Liga

Luego de la victoria frente a River en el Superclásico, Boca depende de sí mismo para consagrarse campeón de la Liga y dar la vuelta olímpica en la Bombonera. El Xeneize recibirá este sábado a Defensa y Justicia desde las 17:30, por la fecha 16 del Torneo Clausura, con la posibilidad de asegurarse el primer puesto de la tabla anual y encaminar la definición del campeonato.

En ese contexto, Rodolfo Arruabarrena ya prepara la formación para un partido que puede ser decisivo. Las principales dudas del Vasco se mantienen en el frente de ataque y son las mismas que tenía en la previa del Superclásico: Alan Velasco tiene chances de recuperar su lugar en el once inicial y pelea por un puesto con Sebastián Villa y Leonel Flores, quienes fueron titulares ante el Millonario.

Nuevamente, el entrenador tiene tres nombres para dos lugares y deberá resolver en los próximos entrenamientos quiénes acompañarán a Miguel Merentiel, la principal referencia ofensiva del equipo.

El resto de la formación no tendría modificaciones. Álvaro Montero estaría bajo los tres palos; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco integrarían la defensa; mientras que Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado conformarían el mediocampo.

Aranda, cerca de volver a la convocatoria de Boca

Una de las buenas noticias de la semana para Arruabarrena es la evolución de Tomás Aranda, quien tiene muchas posibilidades de reaparecer en la lista de convocados. El juvenil de 19 años sufrió una fractura del peroné derecho a fines de agosto y, poco más de dos meses después de la operación, está cerca de recibir el alta futbolística.

Si responde favorablemente en los próximos entrenamientos y cumple con los parámetros establecidos por el cuerpo técnico, el mediocampista podría ocupar un lugar en el banco de suplentes e incluso sumar minutos ante el Halcón. Su regreso sería una alternativa importante para la recta final de la temporada, en la que Boca afrontará, además de la definición del Clausura, las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield, el sábado 14 de noviembre, y la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, siete días después.

Por otro lado, Rodrigo Battaglia sería la baja del Xeneize para el encuentro ante Defensa y Justicia. El volante sintió una molestia muscular y, aunque no sería de gravedad, el cuerpo técnico optaría por preservarlo para los compromisos decisivos que se avecinan. El ex Huracán había disputado dos partidos en octubre después de más de diez meses de inactividad.

Si bien no tenía previsto ser titular este sábado, Battaglia se había convertido en una alternativa importante para darle descanso a Leandro Paredes en el mediocampo. De todas maneras, el Vasco cuenta con Tomás Belmonte, quien volvió a sumar minutos frente a River en el Superclásico, un mes después de ser operado por una lesión en los meniscos.