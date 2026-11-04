Mirá el cancionero oficial de la misa del papa León XIV en Córdoba: el detalle y letra completa de la canción papal

En el marco de la cuenta regresiva para el itinerario del papa León XIV en la Argentina, programado entre el 8 y el 11 de noviembre, se conoció de forma oficial el cancionero litúrgico preparado para la misa multitudinaria en Córdoba.

La celebración, que tendrá lugar el martes 10 de noviembre en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (Fadea), ya cuenta con su guía musical descargable para que los fieles puedan llevarla en sus teléfonos o impresa.

Según publicó el diario La Voz, la selección musical combina piezas tradicionales del rito católico con composiciones contemporáneas que marcan el espíritu de inclusión y unidad nacional de la gira.

Argentina con el Papa León XIV: la letra de la canción oficial

El eje central del repertorio es el tema «Argentina con el Papa León», compuesto especialmente para la gira por los autores Gabriel A. Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini. La obra retoma de forma explícita el lema institucional de la visita pontificia: «Bienvenidos todos, vayan y anuncien».

Descargá acá el PDF del cancionero completo:

El repertorio completo, momento a momento

El cancionero fija el orden exacto de las intervenciones musicales que acompañarán el oficio religioso de León XIV en suelo mediterráneo: