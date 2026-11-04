El riesgo país escala a 850 puntos tras el revés electoral de Trump, mientras el Merval y los bonos operan a la baja

El mercado financiero opera este miércoles 4 de noviembre bajo el impacto directo de las elecciones legislativas en Estados Unidos, donde el Partido Republicano del presidente Donald Trump sufrió una contundente derrota. Los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, un escenario que reduce la incertidumbre política global pero impone cautela sobre los activos emergentes.

En el plano local, el ministro de Economía Luis Caputo descartó consecuencias negativas para el país. Durante un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en la Bolsa de Comercio, el funcionario aseguró que el resultado electoral norteamericano no altera la relación bilateral y que una eventual asistencia financiera para el gobierno de Javier Milei en 2027 continúa en pie. Bloomberg Linea reportó que analistas de Facimex Valores y Portfolio Personal Inversiones (PPI) coincidieron en que el Poder Ejecutivo estadounidense conserva facultades directas, como el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria, para instrumentar ayuda sin necesidad de aprobación legislativa, aunque con un mayor costo político.

A su vez, el mercado procesa novedades normativas locales. El Gobierno nacional retiró el proyecto de ley de competitividad financiera, el cual proponía gravar con una alícuota del 15% las ganancias por compraventa de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) para personas humanas. El cronograma bursátil también impone pausas: el próximo viernes 6 de noviembre no habrá operaciones de caución en BYMA por falta de contado inmediato, mientras que el lunes 9 y martes 10 la plaza permanecerá cerrada por feriado.

El riesgo país roza los 850 puntos

El indicador que elabora la banca JP Morgan acentúa su tendencia alcista en la jornada. El riesgo país argentino sube un 2,3% y se ubica en los 850 puntos básicos, según se aprecia en los paneles de Rava Bursatil.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos exhiben un comportamiento dispar con un predominio de bajas marginales, en contraste con las subas de sus pares brasileños y mexicanos. Los títulos argentinos acusan el golpe de los últimos meses, aunque firmas como Facimex pronostican un impacto neto positivo a mediano plazo ante la baja de tasas internacionales, el mayor apetito por el riesgo y un dólar global más débil.

Los principales bonos en dólares operan de la siguiente manera:

Bonar 2041 (AL41D): 0,8%

Bonar 2035 (AL35D): 0,1%

Bonar 2030 (AL30D): -0,1%

Bonar 2038 (AE38D): -0,1%

Bono Global 2030 (GD30D): -0,2%

Bono Global 2046 (GD46D): -1,0%



Merval y ADRs operan con bajas

La plaza bursátil porteña anota caídas a media tarde. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocede un 1,7% hasta los 88.884 puntos, mientras que su medición en moneda dura baja un 2% y se ubica en las 53 unidades.

En el panel líder, los papeles energéticos encabezan las pérdidas. Las acciones de la petrolera estatal enfrentan un fuerte castigo, al igual que los activos del sector gasífero y de generación eléctrica.

Las acciones del Merval con mayores subas son:

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA): 3,4%

Ternium (TXAR): 3,2%

Aluar (ALUA): 1,7%

Transener (TRAN): 1,7%

Las acciones del Merval con mayores bajas son:

YPF (YPFD): -6,3%

Pampa Energía (PAMP): -4,0%

Transportadora de Gas del Sur (TGSU2): -3,2%

Central Puerto (CEPU): -1,7%

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street mediante ADRs también muestran resultados negativos, a contramano del rebote de los índices norteamericanos.

Los ADRs argentinos con mayores alzas son:

Mercado Libre (MELI_US): 5,6%

Corporación América (CAAP_US): 4,4%

Globant (GLOB_US): 3,9%

Los ADRs argentinos con mayores descensos son:

YPF (YPF_US): -6,8%

Pampa Energía (PAM_US): -3,8%

Tenaris (TS_US): -3,2%

Transportadora de Gas del Sur (TGS_US): -3,1%

El dólar y la brecha cambiaria

El mercado de divisas local transita la rueda con estabilidad y leves alzas en las cotizaciones financieras. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en el 6,90%, mientras que la diferencia con el dólar MEP alcanza el 0,60%.

A nivel regional, las monedas de América Latina, como el peso chileno, el peso mexicano, el peso colombiano y el real brasileño, avanzan frente a un dólar global más débil.

Cotizaciones del mercado cambiario

Dólar Mayorista: cotiza a $1.551,00.

Dólar Oficial: se ubica en $1.570,00 para la venta.

Dólar Tarjeta: marca un valor de $2.041,00.

Dólar MEP: registra un alza del 0,3% para ubicarse en $1.579,31.

Dólar CCL: se posiciona en $1.678,23 con un avance del 0,3%.

Dólar Cripto: cotiza a $1.680,21 tras un retroceso del 0,3%.

El escenario internacional tras la derrota de Trump

En Wall Street, los inversores celebran la disipación de la incertidumbre electoral, según el análisis de Bloomberg Linea. Tras revertir las pérdidas iniciales ligadas a los temores por nuevas regulaciones para la inteligencia artificial, el índice Dow Jones Industrial se dispara un 2,25%. El presidente Donald Trump reconoció la derrota y manifestó su disposición para negociar con el Congreso de mayoría demócrata, un hecho que limita las perspectivas de medidas políticas extremas.

La perspectiva de un menor gasto público impulsa a los bonos del Tesoro estadounidense, cuya tasa a 10 años comprime hasta la zona del 4,91%. A su vez, el dólar registra su mayor caída en dos meses, con un retroceso del 0,5% en el índice Bloomberg Dollar Spot.

En el terreno corporativo, McDonald’s (MCD) reporta ingresos por US$ 7,16 billones, levemente por debajo de las previsiones, y una reducción en su meta de aperturas globales, pero su acción sube un 2,4%. En contraste, firmas vinculadas a Elon Musk, como Tesla (TSLA), enfrentan caídas cercanas al 6% ante un posible mayor escrutinio regulatorio por parte del nuevo Congreso. En paralelo, CVS Health (CVS) anuncia la separación de su negocio de farmacias minoristas para 2028 y sus papeles retroceden un 3,2%.

El sector energético y de materias primas también asimila el escenario. El petróleo WTI cae hacia la franja de los US$ 95 y el Brent cede por debajo de los US$ 102, tras las declaraciones de Trump sobre la ausencia de planes inmediatos para ejecutar ataques contra Irán. Por el contrario, los metales preciosos avanzan con fuerza: el oro salta a US$ 4.041,87 y la plata sube un 4,4% hasta los US$ 52,01. Finalmente, el mercado cripto recupera terreno con el Bitcoin próximo a la marca de los US$ 78.600, logrando sortear el temor inicial a un marco normativo estricto