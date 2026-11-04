Rafael Nadal llegó a Real Madrid: qué cargo tendrá y cuáles serán sus funciones

Real Madrid le dio la bienvenida a Rafael Nadar, ex tenista español que se transformó en una auténtica leyenda por sus logros dentro de la cancha. El Merengue confió en el mallorquín y lo sumó a su estructura de club, liderada por Florentino Pérez desde julio del 2000.

Rafael Nadal, socio número 67.778 de Real Madrid, pasará a ser parte de la junta directiva del club y tendrá labores de «colaborar en el presente y futuro institucional aportando su perfil deportivo, capacidad de sacrificio y representación de los valores del madridismo».

«Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda», escribió la leyenda del tenis mundial.

Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda. 🤍🤍🤍 https://t.co/cFBQnUVW6j — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 4, 2026

«Con su extraordinario palmarés, con 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, 2 medallas de oro olímpicas, 5 Copas Davis con España y el número 1 del ranking mundial, Rafael Nadal ha protagonizado una trayectoria deportiva legendaria. Pero su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas», detalla el club en su comunicado oficial.

Comunicado Oficial: Rafael Nadal. https://t.co/bKSDerO3h0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026

El nombramiento oficial de Rafa en Real Madrid será el 21 de noviembre, cuando se someterá a votación en la Asamblea General Extraordinaria.

El mallorquín estuvo ligado, sobre todo desde su retiro del tenis, a la familia de la Casa Blanca, a tal punto que los principales medios españoles llegaron a candidatearlo a la presidencia, cuestión que él mismo se encargó de desestimar.