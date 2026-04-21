Pedro Troglio, sin filtro tras el empate de Banfield: «Me van a tener que bancar la cara»

Banfield empató sin goles ante Independiente Rivadavia en el Florencio Solá por la fecha 15 del torneo Apertura y tras el encuentro se generó un clima de tensión. Pedro Troglio, técnico del Taladro, en conferencia de prensa cruzó a periodistas por «pedir su cabeza». «Eso es de mala gente», lamentó el DT.

Al ser consultado por el análisis del partido, el técnico dejó en claro su malestar. «En líneas generales estoy contento con el equipo. Estoy molesto con muchos de ustedes porque han pedido mi cabeza. Eso es de muy mala gente. Se puede criticar y opinar de fútbol, pero no pedir el trabajo de alguien. Son periodistas, muchachos. Yo no vengo acá a decir ‘echen a alguno de estos que hacen cualquier pregunta’. Soy respetuoso desde el primer día que llegué», expresó.

"ESTOY MOLESTO CON MUCHOS DE USTEDES… ME VOY A QUEDAR Y ME VAN A TENER QUE BANCAR", Pedro Troglio descargó su enojo con los periodistas. "¿A DÓNDE ME TENGO QUE IR? SI HACE UN AÑO LE ESTOY PONIENDO EL PECHO SIN QUEJARME", afirmó.



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En la misma línea Troglio apuntó contra los que ponen en duda su continuidad. «Están operando de una manera incómoda para mí. No me lo merezco. Porque tengan problemas con otra gente no tienen que involucrarme. Yo leo todo. Y me calienta que pidan la cabeza de una persona. Tengo 61 años, me dedico a esto y vengo todos los días a laburar, metiéndole el lomo como un loco», sostuvo.

El DT también se refirió a quienes «opinan desde afuera». «Muchos que tampoco están acá se esconden, ni siquiera son hinchas de Banfield. Tengan cuidado con eso. Yo soy bueno hasta cierto lugar. Vengo a poner la cara como siempre. Estoy conforme con el equipo, aunque los puntos no acompañen. Es la primera vez en mi carrera que llevo seis partidos sin ganar de visitante. Parece que nunca ganaste nada, que nunca ganaste un clásico», remarcó.

Por último, reafirmó su postura frente a los cuestionamientos. «Estoy molesto con ese tema. Se puede criticar severamente, no estar de acuerdo conmigo y lo acepto. Pero no que pidan que me vaya. ¿A dónde me tengo que ir? Hace un año que el equipo pone el pecho. Me voy a quedar y me van a tener que bancar la cara«, concluyó.