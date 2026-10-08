Con Manu Urcera y Juan Cruz Benvenuti, el TN Apat llega a Mendoza para la décima fecha

Recta final para el campeonato argentino de TN Apat 2026, cuya décima y antepenúltima competencia de la temporada se llevará a cabo este fin de semana, en el Autódromo Ciudad de San Martín de Mendoza, donde dirán presentes el rionegrino José Manuel Urcera y el neuquino Juan Cruz Benvenuti.

Ambos pilotos transitan realidades completamente distintas en la competitiva Clase 3, que en este oportunidad presentará un total de 33 máquinas en pista.

Urcera viene de acariciar el podio en la pasada carrera de Río Cuarto (Córdoba), confirmado los sólidos avances competitivos del Honda All New Civic estrenado en julio pasado, cuyo potencial parece ya estar a la altura de aspirar a lo más alto del podio.

Urcera persigue a Santero en la última final corrida en Río Cuarto. El mendocino finalmente fue el vencedor.

Manu, 4° en la última final de la especialidad, marcha 11° en el campeonato que comanda Agustín Canapino (Cruze). A pesar del abandono en la pasada competencia y del segundo éxito en fila del mendocino Julián Santero (Virtus), el arrecifeño se mantiene a tope con una tranquilizadora ventaja de 44 puntos sobre este último.

Muy distinto es el panorama actual de Benvenuti, representante de Villa La Angostura, cuyo objetivo de aquí al cierre de año es seguir desarrollando el VW Vento GLI al que se subió en junio y con el que, hasta el momento, no ha dado pie con bola. Lamentablemente, los problemas mecánicos fueron una constante para el neuquino.

Benvenuti apuesta al desarrollo y un salto de calidad con el Vento del Canning Motorsport.

En la cita mendocina, la clase mayor tendrá solamente un regreso a su nómina de pilotos: el piloto local Gonzalo Antolín, que será de la partida con un Chevrolet Cruze de la Escudería Vicino. En la Clase 2, en tanto, acelerarán 27 pilotos desde mañana, cuando comience la actividad oficial.

En la menor habrá dos retornos: Agustín Bonomo correrá con un Peugeot 208 (Pinto Touring Car) y Julián Módica (Escudería Vicino) que lo hará con un Toyota Etios. Por otro lado, se producirá el debut de Tomás Martín, quien hará su estreno con un Chevrolet Onix (JPM Racing).

A falta de tres carreras para el telón final, el entrerriano Exequiel Bastidas (Etios) comanda la tabla con 256 puntos, aventajando por 5 al salteño Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y por 21 al mendocino Tomás Vitar (March).