La batalla por el rating del sábado 21 de noviembre dejó un resultado inesperado en la televisión argentina. Aunque PH: Podemos hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, se convirtió en el programa más visto de la jornada y superó ampliamente a La noche de Mirtha, con Juana Viale al frente, El Trece consiguió quedarse con el liderazgo del día por una diferencia mínima frente a Telefe.

Según informó Noticias Argentinas, a partir de las mediciones de Kantar IBOPE, el ciclo de entrevistas de Telefe alcanzó 6,1 puntos de rating en su primera parte y 5,1 en la segunda, mientras que el programa de Mirtha Legrand, conducido temporalmente por su nieta, registró 2,8 puntos.

De esta manera, Kusnetzoff volvió a imponerse en la competencia directa del horario central, aunque los resultados generales mostraron un escenario diferente.

Rating del sábado 21 de noviembre: cuánto midieron PH y La noche de Mirtha

La competencia entre los dos programas volvió a concentrar la atención de la industria televisiva.

PH: Podemos hablar se quedó con el primer puesto entre los programas más vistos del sábado, con un promedio de 6,1 puntos.

Su segunda parte también consiguió una buena marca, con 5,1 puntos, y ocupó el segundo lugar del ranking general.

Por su parte, La noche de Mirtha alcanzó 2,8 puntos de rating y quedó por debajo de su principal competidor.

Sin embargo, el ciclo de El Trece mostró una mejora respecto de su emisión anterior: subió cuatro décimas, según el análisis publicado por el sitio especializado Television.com.ar.

El programa también modificó su horario habitual y comenzó a las 22:33, una decisión que se produjo en medio de la competencia por la audiencia del sábado.

A pesar de esa recuperación, la diferencia con el programa de Andy Kusnetzoff continuó siendo considerable.

Andy Kusnetzoff reunió a Laurita Fernández, Flavio Mendoza y otros invitados

La emisión de PH: Podemos hablar contó con una mesa integrada por figuras del espectáculo, la música y el periodismo.

Los invitados del sábado fueron Laurita Fernández, Flavio Mendoza, Sandra Borghi, Walas y Anita Espósito.

Durante el programa, los participantes compartieron experiencias personales, anécdotas y diferentes momentos de sus carreras.

Uno de los relatos que llamó la atención fue el de Laurita Fernández, quien recordó una situación incómoda durante su primera cita con Matías Busquet.

La combinación de historias personales y figuras conocidas volvió a posicionar al ciclo de Telefe como una de las propuestas más elegidas del fin de semana.

Juana Viale encabezó La noche de Mirtha: quiénes fueron sus invitados

Del otro lado, Juana Viale volvió a ponerse al frente de La noche de Mirtha, en reemplazo de su abuela.

La conductora recibió al canciller Pablo Quirno, a los periodistas Ignacio Ortelli y Roberto Funes Ugarte, y a la actriz Rocío Marengo.

La mesa combinó actualidad política, periodismo y entretenimiento, con conversaciones sobre distintos temas de interés público.

Aunque el programa no consiguió superar a su competidor de Telefe, logró mejorar su audiencia respecto de la semana anterior.

La gran sorpresa del rating: El Trece le ganó el día a Telefe

El dato más llamativo de la jornada apareció al analizar el promedio general de los canales.

El Trece terminó el sábado con 3,4 puntos de rating, mientras que Telefe alcanzó 3,3 puntos.

La diferencia fue de apenas una décima, pero suficiente para que el canal del sol se quedara con el primer puesto.

La explicación estuvo en el rendimiento de las distintas franjas horarias.

Durante la primera y segunda tarde, El Trece consiguió superar a Telefe y acumuló una ventaja que terminó siendo decisiva.

En cambio, Telefe dominó el horario central, impulsado principalmente por el rendimiento de PH: Podemos hablar.

De acuerdo con el relevamiento del sitio especializado Chisme, Telefe promedió 4,9 puntos durante el prime time, frente a los 2,8 de El Trece.

Sin embargo, esa diferencia nocturna no alcanzó para revertir el resultado acumulado de toda la jornada.

Los programas más vistos del sábado 21 de noviembre

El ranking general mostró el predominio de Telefe en los primeros puestos, aunque El Trece logró ubicar varias producciones entre las más elegidas.

Estos fueron los programas destacados de la jornada:

PH: Podemos hablar (Telefe): 6,1 puntos.

6,1 puntos. PH: Podemos hablar II (Telefe): 5,1 puntos.

5,1 puntos. Pasapalabra, sábado (Telefe): 3,7 puntos.

3,7 puntos. Tierras (Telefe): 3,7 puntos.

3,7 puntos. La familia Ingalls (El Trece): 3,6 puntos.

3,6 puntos. Cine 13, Nada es lo que parece (El Trece): 3,2 puntos.

3,2 puntos. La noche de Mirtha (El Trece): 2,8 puntos.

Otro dato importante fue que PH perdió 2,1 puntos respecto de su emisión anterior, aunque esa caída no le impidió mantenerse como el programa más visto del sábado.

Cómo les fue a América TV y El Nueve en el rating

La competencia televisiva también dejó resultados para los demás canales de aire.

América TV terminó en el tercer puesto del promedio diario, con 1,1 puntos de rating.

Su programa más visto fue Pasión de sábado, que alcanzó 1,3 puntos.

Por su parte, El Nueve registró un promedio general de 0,6 puntos, con Con estilo como su ciclo más visto, al conseguir 0,8 puntos.

Así, la jornada terminó con un resultado dividido: Andy Kusnetzoff ganó la pelea entre los programas del horario central, pero El Trece se quedó con la competencia general frente a Telefe.

Una diferencia que demuestra que el liderazgo de un programa no siempre alcanza para asegurar la victoria de un canal durante todo el día.