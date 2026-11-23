En Chos Malal, la 18ª Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, realizada del 20 al 22 de noviembre, fue uno de los acontecimientos más convocantes.

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $332.557 millones. Sin embargo, las cifras reflejaron una retracción frente al mismo feriado de 2025: viajaron un 17,4% menos de personas y el gasto total registró una caída real del 30,3%, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La comparación estuvo condicionada por la duración del descanso. Este año el feriado tuvo tres días, mientras que en 2025 fueron cuatro. También incidió la cercanía con los días extraordinarios de descanso por la visita del papa León XIV, a principios de noviembre.

La estadía promedio fue de dos días, por encima de los 1,8 registrados durante el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días del mismo fin de semana largo de 2025. El gasto diario por turista alcanzó los $118.770, con una baja del 3,1% en términos reales respecto del año anterior.

La combinación de menos viajeros, estadías más breves y un consumo diario algo menor explicó la reducción del movimiento económico. En un contexto de restricciones en los ingresos, las escapadas de cercanía y las propuestas gratuitas o al aire libre ganaron protagonismo entre las alternativas elegidas.

El comportamiento también fue heterogéneo entre los destinos. Mientras algunas localidades alcanzaron niveles elevados de ocupación por la realización de fiestas y acontecimientos deportivos, otras tuvieron una demanda más moderada. A su vez, los excursionistas, quienes viajaron por el día sin pernoctar, sostuvieron parte de la actividad gastronómica, comercial y recreativa, aunque su aporte no quedó reflejado en los indicadores tradicionales de alojamiento.

Baterías en Neuquén Capital.

Las reservas de último momento y la búsqueda de opciones accesibles marcaron buena parte de las decisiones de viaje. Las ferias, los espectáculos gratuitos, los espacios naturales y las actividades culturales permitieron ampliar las alternativas para distintos presupuestos. Para los destinos, el desafío sigue siendo transformar esas visitas breves en estadías más prolongadas y un mayor consumo en los comercios y servicios locales.

En lo que va de 2026 se registraron diez fines de semana largos, sin contar los días extraordinarios por la visita del papa León XIV. Si también se excluye el feriado del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve fines de semana largos se movilizaron 14.339.094 turistas. La estadía promedio fue de 2,3 días y el gasto diario por persona alcanzó los $111.537, con un impacto económico acumulado superior a los $3,7 billones.

Neuquén: fiestas populares y competencias deportivas

Las fiestas populares y las competencias deportivas impulsaron el movimiento turístico en Neuquén, con una importante demanda en el norte provincial y actividades distribuidas por los principales destinos cordilleranos.

En Chos Malal, la 18ª Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, realizada del 20 al 22 de noviembre, fue uno de los acontecimientos más convocantes. La celebración reunió espectáculos musicales, danzas tradicionales, gastronomía y productos regionales. Según los relevamientos previos de la Subsecretaría de Turismo provincial, las reservas en la localidad anfitriona dejaron una disponibilidad prácticamente nula, mientras que en el resto del norte neuquino la ocupación superó el 85%.

Ya se vive la Fiesta Nacional del Chivito.

En la región cordillerana, San Martín de los Andes y Villa La Angostura fueron sedes de la 15ª edición del Gran Fondo Siete Lagos, una competencia internacional de ciclismo que incluyó una contrarreloj, actividades infantiles y una prueba principal de 110 kilómetros por la Ruta Nacional 40. La convocatoria reunió a participantes de distintos puntos del país y del exterior.

San Martín de los Andes también recibió el Motor Fest Patagonia, con exhibiciones de autos clásicos, motocicletas, música y gastronomía regional. En Moquehue se desarrolló Calvario Race, una competencia de aventura entre bosques y montañas, mientras que Villa La Angostura sumó una presentación musical de Chango Spasiuk en la residencia El Messidor.

En Plottier, el encuentro Dragon Fun incorporó actividades deportivas con botes dragón. La capital provincial completó la agenda con paseos gratuitos en bus turístico, recorridos por el Paseo Costero, visitas guiadas a la Península Hiroki y al circuito de miradores, exposiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes y propuestas culturales en distintos espacios públicos. También se realizó el lanzamiento del Pre Confluencia 2027 en la Isla 132.

La combinación de celebraciones tradicionales, acontecimientos deportivos y turismo de naturaleza favoreció los desplazamientos hacia distintas regiones de la provincia. Como antecedente, durante el feriado del 7 al 9 de noviembre Neuquén había recibido más de 20.000 turistas, con una ocupación superior al 60% y un movimiento económico estimado en más de $8.000 millones.

Río Negro: Bariloche lideró la ocupación

Con Bariloche a la cabeza de las preferencias, Río Negro registró un movimiento favorable durante el fin de semana largo, aunque con diferencias entre sus destinos cordilleranos, costeros y del valle.

Los primeros atletas de las competencias de la UTMB en Bariloche llegaron a la meta en el Centro Cívico. Foto: Agencia Bariloche/ Diario Río Negro

San Carlos de Bariloche alcanzó una ocupación hotelera del 85%, el porcentaje más alto entre las localidades relevadas. Le siguieron Viedma, con el 70%; Playas Doradas y la región del Valle, ambas con el 65%, y Las Grutas, con el 50%. En este último balneario, el gasto promedio se estimó en aproximadamente $110.000 diarios por persona.

La agenda deportiva tuvo especial protagonismo en Bariloche, donde entre el 18 y el 22 de noviembre se desarrolló Patagonia Bariloche by UTMB, una competencia internacional de trail running con distintos circuitos de montaña. La ciudad también fue sede de la duodécima edición de TEDxBariloche, el 21 de noviembre, y ofreció espectáculos musicales, teatro y actividades culturales.

En El Bolsón y la Comarca Andina continuó el quinto Festival Latinoamericano Cordillera en Escena, con funciones de teatro y propuestas artísticas hasta el 23 de noviembre. En la costa atlántica, Las Grutas y San Antonio Oeste tuvieron espectáculos musicales, teatro, talleres y competencias deportivas de taekwondo, básquet y futsal.

En el balneario El Cóndor, cerca de Viedma, se realizó El Cóndor Wind Fest, mientras que la capital provincial presentó conciertos de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, ferias de artesanos y emprendedores y actividades recreativas. En el Alto Valle, Cinco Saltos organizó una competencia de running con circuitos de 8 y 12 kilómetros, que se sumó a las propuestas culturales y gastronómicas de la región.

El fin de semana largo es una oportunidad para disfrutar de las playas de Las Grutas. Foto: archivo.

Chubut: el turismo deportivo y las actividades culturales

En Chubut, el movimiento estuvo acompañado por una agenda de actividades deportivas, culturales y recreativas, con propuestas en la costa atlántica, el Valle Inferior del río Chubut y la región cordillerana.

En Puerto Madryn, el turismo deportivo tuvo especial protagonismo, con cuatro competencias y encuentros que convocaron a participantes de distintos puntos del país. El Torneo Nacional de Beach Tennis reunió alrededor de 100 jugadores; el encuentro infantil de rugby Lobo Beach tuvo una convocatoria prevista de más de 700 niños, y el torneo de mini básquet Ferrito, de unos 500 participantes provenientes de la Patagonia. La ciudad también fue sede de la primera fecha del Campeonato Chubutense de Triatlón, con modalidades para distintos niveles de competencia.

En Gaiman, la séptima edición de la Noche de los Museos involucró a más de 20 espacios culturales e instituciones, mientras que la feria Ellas Emprenden reunió a unas 90 emprendedoras. La programación incluyó recorridos por capillas históricas y encuentros de danzas folklóricas, con propuestas para residentes y excursionistas de Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

Trelew sumó a su agenda cultural el festival de cortometrajes AnimaTre, con más de 30 producciones nacionales e internacionales, además de espectáculos musicales, ferias y actividades al aire libre. La ciudad también recibió el 13° Encuentro Nacional de Mujeres Radicales.

En la Comarca Andina, el quinto Festival Latinoamericano Cordillera en Escena ofreció propuestas teatrales en distintas localidades hasta el 23 de noviembre. Lago Puelo organizó la cuarta Peña de los Bombos y otros espectáculos musicales, mientras que Epuyén presentó actividades culturales en el Centro Cultural Antu Quillén.

En Comodoro Rivadavia, la feria gráfica Koko Fest reunió a 60 ilustradores y ofreció actividades para toda la familia. Así, las propuestas deportivas y culturales distribuidas en distintos puntos de la provincia aportaron movimiento a las localidades y ampliaron las opciones para turistas y excursionistas.

Los destacados del fin de semana largo