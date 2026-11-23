El estado clínico del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mantiene en vilo a la escena política regional luego de su internación de urgencia en Brasilia, la capital brasileña.

De acuerdo con el último parte médico oficial difundido por el Hospital DF Star de Brasilia, consignado por El Cronista y la agencia EFE, el exmandatario Jair Bolsonaro permanece alojado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), clínicamente estable, consciente y orientado, bajo observación permanente para determinar si su evolución permitirá evitar una nueva cirugía abdominal.

Qué diagnóstico tiene Jair Bolsonaro y qué dice el parte médico del Hospital DF Star

Según precisaron los profesionales del Hospital DF Star en sus comunicaciones oficiales del fin de semana, Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia el pasado viernes 20 de noviembre 2026 tras manifestar fuertes dolores abdominales.

Los estudios clínicos confirmaron el siguiente diagnóstico y esquema de atención:

Abdomen agudo obstructivo : los médicos diagnosticaron una interrupción total o parcial del tránsito intestinal , una patología frecuente en el historial clínico del exmandatario desde las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido tras el atentado con arma blanca sufrido en 2018.

: los médicos diagnosticaron una , una patología frecuente en el historial clínico del exmandatario desde las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido tras el en 2018. Tratamiento conservador : para descomprimir el cuadro sin recurrir de inmediato al quirófano, el equipo médico aplicó un protocolo basado en hidratación intravenosa, ayuno oral con soporte nutricional y la colocación de una sonda gástrica, mediante la cual se logró drenar cerca de un litro de residuos, según relató en redes sociales su hijo, el senador electo Carlos Bolsonaro .

: para descomprimir el cuadro sin recurrir de inmediato al quirófano, el equipo médico aplicó un protocolo basado en hidratación intravenosa, ayuno oral con soporte nutricional y la colocación de una sonda gástrica, mediante la cual se logró drenar cerca de un litro de residuos, según relató en redes sociales su hijo, el senador electo . Evolución sin fecha de alta: este domingo, la exprimera dama y senadora Michelle Bolsonaro informó que su esposo pasó la noche sin dolor y logró realizar breves caminatas dentro de la unidad médica, aunque los especialistas aclararon que las próximas horas serán decisivas para definir si requiere una operación y que aún no existe previsión de alta hospitalaria.

La situación judicial de Jair Bolsonaro y la decisión del Tribunal Supremo Federal

La internación de Jair Bolsonaro se produce mientras cumple una condena de 27 años de prisión por delitos vinculados con el intento de golpe de Estado de 2022, razón por la cual su traslado sanitario activó protocolos específicos de custodia en Brasilia.

De acuerdo con las actuaciones oficiales, el director de la Unidad de Custodia de la Policía Militar (adscrita al 19.º Batallón) notificó al Tribunal Supremo Federal (STF) la urgencia de su derivación médica.

Ante ese requerimiento, el ministro del STF Alexandre de Moraes autorizó este sábado el retiro provisorio de la tobillera electrónica de monitoreo durante su permanencia en el Hospital DF Star, estableciendo por resolución judicial que el dispositivo deberá ser colocado nuevamente en el instante en que reciba el alta médica.