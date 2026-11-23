Los propietarios y gestores de casas y departamentos destinados al alquiler turístico en Viedma tienen los últimos días para iniciar la regularización o renovación del permiso municipal. El plazo establecido por el Municipio vence el 30 de noviembre, por lo que quienes aún no realizaron el trámite deberán reunir la documentación requerida.

La convocatoria apunta a incorporar estos alojamientos a la oferta turística oficial y garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa vigente. La gestión es gratuita y está destinada a quienes ofrecen hasta tres unidades por terreno.

Qué documentación hay que presentar para regularizar los alquileres turísticos en Viedma

Para iniciar el trámite, los titulares deberán presentar una serie de documentos que acrediten su identidad, la situación legal del inmueble y las condiciones de seguridad de las instalaciones.

Entre los requisitos figuran:

DNI del titular.

Facturación o constancia de inscripción en ARCA.

Título de propiedad o autorización para utilizar el inmueble.

Plano, croquis o final de obra.

Informes de aptitud de las instalaciones de gas y electricidad, emitidos por profesionales matriculados.

Seguro integral de responsabilidad civil.

Dónde hacer el trámite y hasta cuándo hay tiempo

La regularización o renovación del permiso se realiza en la Subsecretaría de Turismo de Viedma, ubicada en Ricardo Balbín 930. La atención es de lunes a viernes, de 8 a 14.

El plazo para iniciar la gestión vence el 30 de noviembre de 2026. Una vez finalizado, el Municipio realizará las inspecciones de rutina correspondientes, de acuerdo con sus competencias y la normativa vigente.

Qué cambios establece la ordenanza para los alquileres turísticos

La normativa que regula los alojamientos temporarios en Viedma y el balneario El Cóndor también incorporó modificaciones en los requisitos de habilitación y control.

Entre los cambios, quienes exploten cuatro o más unidades funcionales en un mismo terreno deberán tramitar una habilitación comercial. Para los prestadores que ofrecen hasta tres unidades, se mantiene la posibilidad de gestionar un permiso turístico gratuito.

Además, se reemplazó el informe antisiniestral por certificados de aptitud de las instalaciones de gas y electricidad, firmados por profesionales matriculados, y se estableció un régimen de sanciones que contempla multas de entre 50 y 400 Unidades Fiscales (UF), según la infracción.