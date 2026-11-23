Aunque River tiene el foco puesto en el torneo Clausura, la dirigencia ya comenzó a planificar el plantel para 2027. En este escenario, el Millonario inició contactos para reforzar el arco ante una posible salida de Santiago Beltrán.

Beltrán tuvo un gran año bajo los tres palos y despertó el interés de varios clubes de Europa. En Núñez saben que podrían recibir ofertas por él en el próximo mercado de pases y no descartan una transferencia si la propuesta convence a las pretensiones económicas del club. En este contexto, se conoció que la dirigencia de River se contactó con Yassine Bounou para reforzar el arco.

Las grandes actuaciones del arquero millonario también le valieron la convocatoria de Lionel Scaloni a la Selección Argentina para los amistosos previos al Mundial. Incluso tuvo la oportunidad de debutar en la victoria frente a Honduras. En Europa, por su parte, Aston Villa y Atlético de Madrid aparecen entre los clubes interesados. El conjunto español busca alternativas ante una posible salida de Jan Oblak al fútbol árabe.

Mientras tanto, River trabaja en la renovación del contrato de Beltrán, que vence en diciembre de 2027. La intención es extenderlo hasta 2030, mejorar sus condiciones salariales y elevar su cláusula de rescisión para contar con mayor margen de negociación. En Núñez no se sentarían a negociar por una cifra inferior a los 15 millones de dólares.

Ante la posibilidad de que lleguen propuestas en enero, la dirigencia comenzó a moverse para encontrar un eventual reemplazante. Emisarios de River viajaron a Arabia Saudita para hacerle saber a Bono que es el principal apuntado para reforzar el arco de cara a la próxima temporada.

El arquero marroquí, de 35 años, juega actualmente en Al-Hilal y tiene contrato hasta julio de 2028. Sin embargo, su vínculo con River podría convertirse en un factor importante para avanzar en las negociaciones. Es confeso hincha del Millonario y en reiteradas oportunidades manifestó su deseo de jugar en el club.

«Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla. No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo siento así, no iría», expresó en una entrevista con TyC Sports en 2023.

La intención de River sería avanzar en las conversaciones durante enero. Aunque todavía no hay certezas sobre cuándo podría concretarse una salida de Beltrán, Bono podría llegar para competir por el puesto durante el primer semestre de 2027.