Con un joven de Regina, River venció a Inter Miami en el Mundial de Clubes Sub-12

El sueño de jugar un Mundial atraviesa a cualquier chico que ama el fútbol. Para Ian Fuentealba, ese anhelo se concretó con la camiseta de River en el Mundial de Clubes Sub-12. El oriundo de Villa Regina llegó a Núñez el año pasado y ya celebró su primera victoria internacional con la Banda. Fue 2-0 ante Inter Miami en el debut del certamen, que se disputa en Madrid.

El adolescente, que dio sus primeros pasos en Círculo Italiano, dio el salto a Buenos Aires con la ilusión de continuar con su formación futbolística en el Millonario. Hoy atraviesa un presente inmejorable en un torneo prestigioso que reúne a 20 equipos de élite de los cinco continentes y se juega en la capital española del 25 al 29 de marzo de 2026.

En el estreno, River se impuso por 2-0 con goles de Liam Chaya y Bautista Villalba ante el conjunto de Florida. El equipo integra el Grupo A junto a Flamengo, Palmeiras y Boca Juniors.

Fuentealba tuvo una actuación destacada en el conjunto dirigido por Hernán Palermo. Con el marcador a favor, el reginense estuvo cerca de ampliar la diferencia a los 14 minutos. El 10 reginense picó la pelota en un mano a mano, pero el arquero de Florida alcanzó a desviarla al córner.

Minutos después, tuvo otra chance. A los 18, tras una buena jugada colectiva, sacó un derechazo que superó al arquero, pero un defensor de Inter Miami despejó sobre la línea y evitó el 3-0.

Tras este buen arranque, River volverá a presentarse este jueves a las 8:30 ante Palmeiras. Luego enfrentará a Flamengo a las 13 y cerrará la fase de grupos nada menos que ante Boca Juniors, el viernes a las 14.