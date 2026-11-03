Con tres jugadoras de Selección, comenzó el W15 Neuquén II en la Asociación Española

Luego de la consagración de Josefina Estevez en el W15 Neuquén que se disputó la semana pasada en el Rincón Club de Campo, comenzó la segunda edición del certamen, esta vez en la Asociación Española.

El torneo, organizado por la Federación Neuquina de Tenis con el aval de la AAT y que reparte 15.000 dólares en premios, cuenta con tres tenistas que representarán a la Selección Argentina en la serie ante Japón por la Billie Jean King Cup, en busca del ascenso al Grupo Mundial I. Ellas son Justina González Daniele (421° del ranking WTA, 20 años), Luciana Moyano (548°, 21) y Sol Larraya Guidi (1209°, 18).

El cuadro principal reúne a 32 jugadoras en singles y 16 parejas en dobles, con representantes de Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Gran Bretaña y Rusia. La final del certamen se disputará el domingo 8 de noviembre, desde las 11.

Las tres integrantes del equipo nacional dijeron presente en el W15 que se disputó la semana pasada y también participaron del W15 Cipolletti, que se llevó a cabo a principios de octubre en La Chacra. En ese torneo también compitió Florencia Urrutia, la cuarta convocada por la capitana Paola Suárez para representar a la Albiceleste.

La serie ante Japón se disputará el 21 y 22 de noviembre en Tokio. El equipo argentino clasificó a esta instancia tras consagrarse en la Zona Americana I en abril, en Colombia.

Mariano Hood, subcapitán de la Selección, destacó la presencia de las tenistas en Neuquén: «Con Paola estamos contentos de que tres de nuestras cuatro jugadoras del equipo estén compitiendo allá».

Además, el criado en Cipolletti y subcapitán del equipo argentino que ganó la Copa Davis en 2016 agregó: «Es muy importante que puedan jugar varios partidos esta semana y seguir agarrando ritmo de competencia pensando en el viaje a Japón de la semana que viene».

Se fue el primer día de competencia

Este martes comenzó a disputarse el cuadro principal del W15 Neuquén II y Sol Larraya Guidi fue la única de las convocadas a la Selección que tuvo actividad. La tenista argentina derrotó por 6-2 y 6-0 a Melina María Maruca y ya se metió en los octavos de final.

Además, se disputaron otros seis partidos y la rionegrina Rosario Jurado fue una de las protagonistas. La roquense, de 14 años, cayó por 6-0 y 6-1 ante la británica Melissa Boyden y continúa sumando experiencia a nivel profesional.

Este miércoles continuará la primera ronda y saldrán a la cancha las otras dos integrantes del equipo nacional. Justina González Daniele se medirá con la paraguaya Ana López desde las 13 y, en simultáneo, Luciana Moyano se cruzará con la local Isabel Arabarco (1509°, 16 años).

También tendrá acción otra tenista neuquina: Sofía Madrid Rocca (1458°, 22 años), quien enfrentará a Berta Bonardi (615°, 31) a partir de las 12.