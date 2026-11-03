Nuevo capítulo en la larga batalla por salidas transitorias para un homicida en Bariloche

Luego de cumplir más de la mitad de la pena por un homicidio cometido en 2021, Mauricio Báez sigue a la espera de que le habiliten un régimen de salidas transitorias y su defensa pidió hoy en una extensa audiencia la impugnación de la resolución que el mes pasado le negó ese derecho.

Si el abogado Nelson Vigueras y el propio condenado esperaban una resolución rápida del planteo se retiraron algo frustrados, porque el juez de revisión Gregor Joos, ante la complejidad del caso, abrió un cuarto intermedio para estudiar y fundamentar su decisión.

Mauricio Báez lleva más de cinco años detenido por el homicidio de Ricardo Herrera. En 2023 enfrentó un juicio por jurados y fue condenado a 9 años de prisión. Su defensor pugna desde hace varios meses para que se le conceda la libertad condicional, que en una primera etapa sería de un día por mes, en turno de seis horas. Dijo que desde fines de mayo tiene los requisitos temporales cumplidos para acceder a ese beneficio, pero le fueron negados a fines de octubre por el juez Martín Arroyo con el fundamento de que la sentencia condenatoria todavía no está firme.

El juez Joos escuchó hoy un nuevo planteo de Vigueras en el intento de revertir esa decisión, que choca con el férreo rechazo de la fiscalía y la querella. Vigueras dijo que hay marco legal en Río Negro que prevé salidas transitorias incluso para “encausados” (que sería la situación técnica de Báez), en condiciones equiparables a la de los condenados.

En esa interpretación, su defendido “tiene derecho sin ninguna discusión” porque la ley habla de cumplir los plazos exigidos y de “no tener causa abierta en la que interese su detención”. Vigueras argumentó por qué es errónea a su juicio la decisión de negarle las salidas a Báez e insistió que situaciones como la suya “sí están previstas en la provincia de Río Negro”.

Según el defensor, no es aceptable que su condición de condenado sin sentencia firme obre en su contra y la situación de encausado “no puede ser más gravosa” que la del condenado.

La oposición a las salidas de Báez, con su fundamento

Los fiscales Betiana Cendón y Marcos Sosa Lukman dijeron, en coincidencia con el juez Arroyo, que Báez hoy cumple todavía prisión preventiva, y para casos como el suyo no existen las salidas transitorias. “Si la sentencia no está firme el riesgo de fuga subsiste y está acreditado”, dijo Sosa Lukman. Para el fiscal, si Báez accedió a la progresividad voluntaria de la pena fue por decisión del servicio pentienciario y “no puede condicionar a la Justicia en la aplicación del régimen penal de la ley”.

Señaló que la defensa “habla como si el encausado tuviera derecho a (la salida transitoria) cuando es una posibilidad”. El querellante Ernesto Saavedra suscribió las mismas razones qu el ministerio público, dijo que la provincia no prevé beneficios de salidas progresivas para condenados sin sentencia firme. La condena aplicada a Báez está a consideración de la Corte Suprema de Justicia, luego de un último recurso presentado por la defensa en diciembre de 2024.

El propio Báez tomó la palabra para pedir que si finalmente le conceden las salidas transitorias sean con retroactividad a mayo, porque ya perdió al menos cuatro meses de ese beneficio, según le hubiera correspondido. La pulseada entre las partes comprendió ya varias audiencias y apelaciones que se sucedieron desde junio en adelante y que no llegaron aun a la etapa de prueba y de declaraciones de testigos, entre ellos los responsables del Consejo Correccional del Penal III, donde está alojado Báez.

El juez Joos no falló en el momento y dijo que se tomará un tiempo porque debe revisar el registro de audiencias anteriores antes de resolver.