Plottier suma asesoramiento judicial en las comisiones vecinales para facilitar trámites y denuncias

Los vecinos de la ciudad de Plottier tendrán la posibilidad de realizar consultas sobre trámites y denuncias judiciales sin salir de su propio barrio. Este martes, se firmó un convenio firmado este martes entre la intendenta local, Malena Resa, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Gustavo Mazieres para oficializar esta nueva modalidad de atención.

El dispositivo INFOAS, dependiente de la Red de Justicia y Acceso Comunitario (Red JAC), tendrá a su cargo la atención al público, mientras que la Municipalidad aportará los espacios físicos en las distintas sedes barriales. Durante estas jornadas, los ciudadanos podrán consultar sobre el lugar exacto para presentar una denuncia y el organismo competente para intervenir en cada caso particular.

A su vez, el personal capacitado brindará información precisa sobre la forma de iniciar un trámite y los pasos a seguir. Quienes se acerquen también recibirán orientación para determinar si necesitan el patrocinio de un abogado, a la par que podrán averiguar el estado actual de una causa y el significado de sus respectivas actuaciones legales.

La primera jornada de atención vecinal ocurrirá el próximo jueves 12 de noviembre, en el horario de 8 a 14, con sede en el barrio El Chacay. El cronograma de la comuna prevé que para la semana siguiente el servicio se traslade al sector de Los Álamos, para luego continuar su recorrido por otras comisiones vecinales de la ciudad.

Los profesionales de la Red JAC asistirán además en gestiones específicas, como la carga de denuncias por internet, y explicarán el funcionamiento general del sistema judicial. Desde la organización aclararon que el servicio abarca a quienes no poseen un expediente en curso, ya que el espacio apunta a orientar a personas con dudas sobre la forma de actuar frente a un conflicto.

El impacto del acuerdo institucional

Tras la rúbrica del documento, la intendenta Resa remarcó la importancia de acercar los servicios de Justicia a la población y destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el Poder Judicial para facilitar el acceso a los derechos ciudadanos. El acto sumó el acompañamiento de Diego Castro, Coordinador de Tierras de la comuna, y de Yamila Salas, Directora de Comisiones Vecinales de la Municipalidad de Plottier.

Por su parte, el magistrado Mazieres valoró de forma positiva que los vecinos encuentren respuestas directas en sus barrios, factor clave para evitar los viajes hasta la capital de Neuquén por consultas de resolución cercana. El presidente del tribunal señaló además que el dispositivo posee la capacidad de crecer en función de las necesidades puntuales de cada sector.

La firma del convenio contó también con la participación del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, y del titular de la Red JAC, Germán Cazeneuve.