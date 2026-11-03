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Cómo armar un centro de mesa navideño elegante y económico: ideas fáciles para decorar en casa

Con velas, ramas naturales, piñas y algunos adornos que ya tenés en casa, es posible crear un centro de mesa navideño cálido y elegante sin gastar demasiado.

Redacción

Por Redacción

Un centro de mesa navideño con velas, piñas y adornos en rojo y dorado. Foto: ilustrativa.

Un centro de mesa navideño con velas, piñas y adornos en rojo y dorado. Foto: ilustrativa.

La decoración navideña no tiene por qué representar un gasto extra. Con pocos materiales y un poco de creatividad, es posible preparar un centro de mesa que transforme la mesa de Nochebuena y le dé un toque especial a la celebración.

Las ramas verdes, las piñas, las velas y los adornos que quedaron de otros años pueden convertirse en los protagonistas de una decoración sencilla, económica y elegante.

Qué materiales necesitás para hacer un centro de mesa navideño

Antes de comenzar, conviene reunir algunos elementos que probablemente tengas en casa:

  • Una bandeja de madera, plato grande o fuente decorativa.
  • Dos o tres velas de diferentes tamaños.
  • Ramas verdes naturales o artificiales.
  • Piñas secas.
  • Bolitas navideñas pequeñas.
  • Una cinta roja, dorada o de color natural.
  • Hilo sisal o yute.

Paso a paso: cómo armar un centro de mesa navideño

1. Elegí una base. Puede ser una bandeja de madera, una fuente que ya tengas o incluso un plato grande. Lo importante es que permita agrupar todos los elementos.

2. Colocá las velas. Ubicá dos o tres velas de diferentes alturas en el centro. Los tonos blancos, crema o dorados ayudan a conseguir una estética elegante.

3. Agregá las ramas verdes. Distribuilas alrededor de las velas para darle volumen y un aspecto natural. Podés utilizar ramas de pino o follaje artificial.

4. Incorporá las piñas y los adornos. Completá los espacios libres con piñas secas y pequeñas esferas navideñas. No hace falta colocar demasiados elementos.

5. Sumá el detalle final. Una cinta de tela, un moño o un poco de hilo sisal pueden darle personalidad al diseño.

Tres estilos para inspirarte

  • Estilo rústico: combiná madera, piñas, ramas naturales y velas blancas. Es ideal para conseguir una decoración cálida y sencilla.
  • Estilo elegante: elegí tonos dorados, blancos y champagne. Sumá esferas pequeñas y velas para lograr una presentación delicada.
  • Estilo clásico: el rojo y el verde son protagonistas. Podés incorporar moños, pequeñas bolas navideñas y follaje.

Un truco para que quede más elegante

El secreto está en no sobrecargar la decoración. Elegí dos o tres colores y repetilos en todos los elementos. Una combinación de blanco, verde y dorado, por ejemplo, permite conseguir un resultado delicado sin necesidad de comprar adornos nuevos.

Además, si utilizás elementos naturales, procurá que estén limpios y secos. Mantené las velas encendidas siempre bajo supervisión y lejos de las ramas, cintas y otros materiales inflamables.

Con pocos materiales y algo de imaginación, la mesa navideña puede convertirse en uno de los rincones más lindos de la celebración.


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La decoración navideña no tiene por qué representar un gasto extra. Con pocos materiales y un poco de creatividad, es posible preparar un centro de mesa que transforme la mesa de Nochebuena y le dé un toque especial a la celebración.

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