Con un gol de Enzo Fernández, Chelsea goleó al Ajax por la Champions League

Enzo Fernández volvió a dar una muestra de su enorme jerarquía y convirtió de penal en la victoria por 5 a 1 de Chelsea ante Ajax, por la tercera fecha de la Champions League.

El volante argentino generó él mismo la infracción cuando fue derribado dentro del área de una manera insólita por Wout Weghorst, más conocido en nuestro país como el «bobo«, por la manera en la que lo llamó Lionel Messi en Qatar 2022, post victoria de la Albiceleste frente a Países Bajos.

¡GOL DE ENZO FERNÁNDEZ PARA CHELSEA! El capitán marcó el 3-1 sobre Ajax. La BRONCA de Weghorst, que fue quien cometió la infracción al argentino.



El ex River acomodó el balón en el centro del área, abrió el pie y la colocó arriba contra el sector derecho. Pese a que el arquero Pasveer adivinó la intención, no llegó a contener la ejecución.

Marc Guiu, Moisés Caicedo, Estevao y Tyrique George anotaron los tantos restantes del conjunto de Maresca, que sumó su segundo triunfo en la competencia y escaló al 11° de la tabla general.

Por su parte, el equipo neerlandés profundizó su mal momento: lleva cuatro sin ganar y está último en el máximo certamen europeo con tres caídas en dicha cantidad de partidos.