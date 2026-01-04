Con un gol de Lautaro Martínez, Inter venció 3-1 a Bologna y es líder en Italia

Lautaro Martínez llevó a Inter a la cima de la Serie A en la victoria 3-1 sobre Bologna.

Lautaro Martínez comenzó el año como terminó 2025: con gol. El Toro y su sana costumbre le dieron una nueva victoria a Inter en el Giuseppe Meazza.

El Neroazzurro se impuso 3-1 ante Bologna, que había sido verdugo del equipo de Chivu en la Supercopa de Italia que se disputó en Arabia Saudita. Santiago Castro firmó una gran noche para los argentinos y estableció el descuento para la visita.

El gol de Lautaro Martínez en el triunfo del Inter ante Bologna

De esta forma, Inter puso primera en 2026 con la defensa de la cima de la Serie A con 39 puntos, en el cierre de la fecha 18.

Además, Lautaro Martínez asistió al mediocampista polaco Piotr Zielinski en el primer tanto del partido. Santiago Castro fue titular en la visita, que tuvo en el banco de suplentes al argentino Benjamín Domínguez.

El Toro pudo sellar su doblete pero erró una ocasión muy clara debajo del arco con un disparo que dio en el travesaño y salió. El francés Marcus Thuram, socio en la ofensiva del campeón del mundo, liquidó las acciones.

Más temprano, convirtió el argentino Giovanni Simeone en la goleada por 3-0 de Torino sobre Hellas Verona, su antiguo club. Fiorentina tomó aire y venció por la mínima a Cremonese y Napoli se impuso a domicilio ante Lazio por 2-0.