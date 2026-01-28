Con un golazo de Di María, Rosario Central le gana a Racing en el Cilindro

Por la fecha 2 del Torneo Apertura, Racing recibe a Rosario Central en el Cilindro, en un encuentro marcado por el pésimo estado del campo de juego. Aun así, se trata de un partidazo entre dos equipos que, en los papeles, aparecen como favoritos para pelear por los títulos en 2026.

A los 24 minutos del primer tiempo, Ángel Di María recibió por la banda izquierda, dejó en el camino a Santiago Sosa con un recorte espectacular y, ya dentro del área, sacó un remate de tres dedos que dejó sin chances a Facundo Cambeses. Golazo para el 1-0 parcial a favor del Canalla.

¡¡ESTÁS LOCO, FIDEO!! ¡¡ÁNGEL DI MARÍA ARMÓ UNA JUGADA INCREÍBLE Y LE PEGÓ CON CHANFLE PARA EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL SOBRE RACING!!



Los dirigidos por Gustavo Costas buscaron el empate, pero el conjunto rosarino ejecutó un contraataque perfecto, que arrancó en los pies del campeón del mundo y terminó en asistencia de Jáminton Camáz a Alejo Veliz, que solo tuvo que empujarla para convertir el 2 a 0 parcial.

A los 45 minutos del primer tiempo, cuando parecía que Rosario Central se iba al entretiempo con una ventaja cómoda de 2-0, Racing encontró el descuento. Santiago Solari envió un centro al área y apareció el de siempre: Maravilla Martínez conectó un cabezazo y marcó el 2-1.

En primera instancia, el juez de línea sancionó fuera de juego, pero tras la revisión del VAR el gol fue convalidado por Fernando Echenique, en una jugada muy fina. Así, los comandados por Jorge Almirón se fueron arriba al entretiempo, pero con la Academia nuevamente metido en partido.

En el complemento, el primer cambio fue realizado por la visita. Agustín Sández no salió a jugar el segundo tiempo y fue reemplazado por Alexis Soto, recientemente incorporado desde Defensa y Justicia. A los quince minutos, Tomás Conechny ingresó en el lugar de Valentín Carboni.

Racing es el que domina la posesión de la pelota, pero le cuesta traducirlo en situaciones de gol. Matko Miljevic tuvo la situación más clara cuando, a los 25 minutos, remató de zurda desde afuera del área y la pelota pasó rozando el palo derecho de Jeremías Ledesma. En tanto, el Canalla espera muy atrás y apuesta al contraataque.

A los 38, Baltasar Rodríguez, que volvió de Inter Miami, ingresó con balón dominado al área y remató potente, pero al cuerpo de Ledesma. Luego, el rebote le quedó nuevamente al pie inhábil de Miljevic, que remató y la pelota se fue apenas arriba del travesaño.

Las formaciones de Racing y Rosario Central

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrían «Maravilla» Martínez y Valentín Carboni. DT: Gustavo Costas.

Cambios: Tomás Conechny por Valentín Carboni (15′ ST), Matías Zaracho por Juan Nardoni (26′ ST), Ignacio Rodríguez por Nazareno Colombo (26′ ST) y Duván Vergara por Santiago Solari (34′ ST).

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vícente Pízarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

Cambios: Alexis Soto por Agustín Sández (1′ ST), Federico Navarro por Jaminton Campaz (19′ ST), Enzo Copetti por Alejo Véliz (24′ ST).