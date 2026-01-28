Doblete de Mac Allister, gol de Enzo y asistencia del Cuti en la última fecha de la Champions League: los resultados en vivo
Se están jugando 18 partidos en simultaneo por la última jornada de la Champions League. Enzo Fernández y Alexis Mac ALlister anotaron goles claves para sus equipos.
Se están disputando 18 partidos en simultáneo por la última jornada de la UEFA Champions League. En este formato, los equipos que finalicen la fase de liga entre el 1° y el 8° puesto avanzarán directamente a los octavos de final. Aquellos que terminen del 9° al 24° deberán jugar un repechaje, mientras que los 12 restantes quedarán eliminados.
En este contexto, tanto Chelsea como Liverpool pelean por meterse en el top 8 y evitar una ronda extra, que significaría una gran suma de partidos en febrero. Arsenal es el puntero, con puntaje perfecto: está ganando su octavo partido, por 3 a 1 ante Kairat Almaty. Su escolta es Bayern Munich, que está empatando 1-1 en su visita al PSV de Paises Bajos.
En Inglaterra, Liverpool recibe a Qarabag Agdam, el conjunto de Azerbaiyán que actualmente se ubica en el puesto 21 de la tabla. Alexis Mac Allister fue el encargado de abrir el marcador: tras un córner, el argentino aprovechó una serie de rebotes y repentizó con un cabezazo junto al palo para poner el 1-0 parcial, que Florian Wirtz estiró a 2-0 seis minutos después.
En el complemento, el campeón del mundo volvió a marcar. Otra vez aprovechó un rebote y quedó mano a mano con el arquero: definió con tranquilidad y amplió el marcador a 5-0.
¡¡CLARO, TORERO!! ¡¡DOBLETE DE ALEXIS MAC ALLISTER PARA EL 5-0 DEL LIVERPOOL VS. QARABAG Y FESTEJO TOP DEL 10 EN ANFIELD!!— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tTdqYe5vow
Por su parte, Chelsea juega en el estadio Diego Armando Maradona ante Napoli, que está obligado a ganar para mantenerse con chances de disputar el repechaje, ya que apenas sumó ocho puntos en las últimas siete jornadas. Enzo Fernández anotó de penal a los 19 minutos del primer tiempo para establecer el 1-0 parcial. Sin embargo, a los 33 minutos Antonio Vergara lo empató con un golazo y, diez minutos más tarde, Rasmus Højlund puso el 2 a 1 para el equipo del sur italiano antes del entretiempo.
En un partido lleno de emociones, a los 15 del complemento, Joao Pedro marcó un golazo para igualar 2 a 2, y a los 82 volvió a convertir para darle la victoria a los Blues y el pase a 8vos. En tanto, Napoli cayó a la 30° posición y se despidió de la máxima competencia continental.
🪄🇦🇷 GOL DE ENZO EN CHAMPIONS LEAGUE.pic.twitter.com/CipmewqpJC— Sudanalytics (@sudanalytics_) January 28, 2026
En Alemania, el Tottenham de Cristian “Cuti” Romero derrota 2 a 0 a Eintracht Frankfurt. El primer gol cayó en el primer minuto del complemento. El Cuti se la bajó de cabeza a Kolo Muani, que la empujó dentro del área chica. El segundo fue de Dominic Solanke, para comenzar a asegurar la clasificación a octavos.
Por el momento, los Reds escalan al tercer puesto con 18 unidades, los Spurs al cuarto con 17 y los Blues al sexto con 16. De todos modos, la definición está lejos de cerrarse, ya que la última jornada se juega en simultáneo y cualquier gol puede alterar la clasificación.
Toda la acción argentina en Europa
En Lisboa, se enfrentan Benfica (25°) y Real Madrid. En el conjunto local, el capitán es Nicolás Otamendi y por la banda derecha juega Gianluca Prestianni. En tanto, Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Merengue, que cae por 3-2. Los dos goles del Madrid los convirtió Kylian Mbappé, mientras que para los portugueses anotaron Andreas Schjelderup por duplicado y Vangelis Pavlidis, aunque se están quedando fuera del repechaje por la diferencia de gol.
Con este resultado parcial, Real Madrid marcha octavo y necesita dar vuelta el partido para no depender de otros marcadores. Quien depende de sí mismo es Atlético de Madrid, que cae 2-1 como local ante el Bodø Glimt de Noruega y cayó al puesto 14°. Nicolás González y Julián Álvarez comenzaron desde el inicio, mientras que Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Juan Musso esperan en el banco.
Por otro lado, el Inter (9°) de Lautaro Martínez le gana 1-0 ante Borussia Dortmund (17°), en Alemania. En ese mismo país, el Bayer Leverkusen (16°) derrota 3-0 a Villarreal (35°), con Ezequiel Fernández como titular y Exequiel Palacios, recientemente recuperado de su lesión, en el banco de los suplentes-
Por último, Olympique de Marsella (24°) cae 3-0 en su visita al Brujas y peligra su clasificación. Leonardo Balerdi es el capitán del equipo, acompañado en el once inicial por Gerónimo Rulli y Facundo Medina.
Comentarios