River Plate ofertó por Francisco Álvarez: la respuesta de Argentinos Juniors

Francisco Álvarez en duelo con Ángel Correa, en la última visita de Argentinos a River Plate. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

River Plate continúa con la búsqueda de un defensor central y tiene a Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, como uno de los principales apuntados. En las últimas horas, el Millonario realizó una oferta formal por el jugador, aunque la propuesta no convenció al Bicho.

La dirigencia de Núñez ofreció tres millones de dólares por el 50% del pase de Álvarez. Sin embargo, Argentinos Juniors se mostró inflexible y pretende seis millones de dólares por el 70% de la ficha del defensor.

La diferencia económica entre ambas partes hace que la negociación todavía esté abierta, aunque la dirigencia del Millonario consiguió un margen adicional para intentar llegar a un acuerdo.

El mercado de pases del fútbol argentino cierra este 2 de septiembre, pero la lesión de Giorgio Constantini modificó los tiempos para el Millonario. El juvenil sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha, una lesión que le permitirá al club de Núñez solicitar un cupo extra para incorporar a un futbolista.

Por este motivo, la AFA le otorgará una prórroga de diez días para contratar jugadores que estén inscriptos en el fútbol argentino. Así, River tendrá más tiempo para continuar las conversaciones con Argentinos Juniors por Álvarez.

River busca un defensor central

La necesidad de sumar un zaguero quedó expuesta después del último partido ante Banfield, en el debut de Leo Ponzio como entrenador. Si bien el Millo consiguió una victoria en el Florencio Sola, el funcionamiento de la última línea volvió a generar algunas dudas.

En ese contexto, la dirigencia aceleró las gestiones por Álvarez, quien aparece como una alternativa para reforzar la zaga por derecha.

Además, River tuvo en carpeta a otros defensores durante los últimos días. El ecuatoriano Walter Ditta fue una de las opciones, aunque Cruz Azul descartó su salida por cuestiones deportivas. También apareció Nehuén Pérez, por quien Porto pidió 17 millones de euros, una cifra considerablemente superior a la que el Millonario está dispuesto a invertir.

Quién es Francisco Álvarez

Álvarez tiene 26 años y juega en Argentinos Juniors desde enero de 2024. Antes pasó por Talleres de Córdoba, Patronato y Barracas Central, mientras que sus primeros pasos fueron en San Martín de San Juan.

Nacido en Rawson, el defensor realizó las divisiones inferiores en el conjunto sanjuanino y debutó en Primera División en 2018. En 2022 fue adquirido por Talleres.

De 1,80 metros y perfil derecho, Álvarez se desempeña principalmente como primer marcador central, aunque también puede jugar como lateral derecho.

En Argentinos se convirtió en uno de los futbolistas importantes del plantel. Acumula más de 100 partidos con el Bicho y se destaca por su capacidad para jugar con la pelota, su fortaleza en los duelos y su llegada al gol: lleva 13 tantos en Primera División.

Con información de ESPN y TyC Sports