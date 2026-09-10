Juliana Di Tullio acusó a Santiago Bausili de mentirle al Senado y afirmó que el oro está en Londres

La senadora nacional Juliana Di Tullio acusó al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, de haberle mentido al Senado sobre el destino de las reservas de oro enviadas al exterior. Aseguró que los lingotes están depositados físicamente en el Bank of England, en Londres, aunque vinculados a una cuenta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza.

“Bausili le mintió al Senado. El oro está en Londres, en el Bank of England”, sostuvo la legisladora en diálogo con Infobae. La controversia se generó después de que el titular del BCRA afirmara ante los senadores que el oro había sido depositado en el BIS “en Suiza, donde sigue estando”.

La AGN aún analiza la trazabilidad de las reservas de oro

A partir de documentación remitida por la Auditoría General de la Nación (AGN), la legisladora adelantó dos medidas: ampliará una denuncia penal ya existente contra Bausili y promoverá su citación al Congreso. “Vamos a ampliar la denuncia que ya le hicimos a Bausili. Quiero que venga y que me diga en la cara otra vez lo que me dijo”, afirmó.

El nuevo elemento en el reclamo es una nota oficial enviada a Di Tullio por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. El informe detalla que el organismo aprobó los balances generales del BCRA de 2023 y 2024, mientras que el de 2025 sigue en proceso. Sin embargo, la revisión específica encomendada sobre la trazabilidad del oro no concluyó.

Olmos explicó que el análisis no finalizó debido a la demora de más de un año por parte de la autoridad monetaria para dar acceso a la documentación. Para la senadora, la respuesta de la AGN desmiente el argumento de Bausili respecto a que la operación de traslado ya estaba auditada y sin observaciones.

El foco de la discusión radica en la ubicación física de las reservas. Fuentes vinculadas con la auditoría señalaron a Infobae que la diferencia estaría entre la titularidad o cuenta registrada y la custodia física del activo. El recorrido de los lingotes ubica la custodia en el Bank of England y no en Basilea.

Di Tullio relacionó el manejo del Ejecutivo con el reciente discurso oficial sobre la cuestión Malvinas. “Lo que yo creo es que con esta sobreactuación malvinera repentina no quieren decir que el oro no está en Basilea, sino que está en Londres. Que el oro tuyo lo tenga tu colonizador no está muy bueno”, cuestionó.

Durante su exposición ante los legisladores, Bausili había justificado el resguardo de la información al argumentar que publicar detalles en tiempo real invita a otros agentes del mercado a operar en contra del BCRA. También explicó que a comienzos de 2024 surgió una oportunidad para reconvertir lingotes viejos de menor calidad por activos de mayor estándar a bajo costo.

“Era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo más bajo que el histórico, convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta. Entonces se trasladó y depositó en el BIS de Suiza, donde sigue estando”, había afirmado el funcionario.

Di Tullio rechazó la justificación y reclamó la repatriación del activo. “¿Por qué no traés el oro? Si ya hiciste el negocio. Traelo”, concluyó.