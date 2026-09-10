Las advertencias de Franco Colapinto sobre el nuevo circuito de Madrid

El argentino aseguró que será clave avanzar a la Q3 en la clasificación del sábado.

Modo carrera, activado. Luego de disfrutar de dos días de buena previa en Madrid, lugar en el que vivió hasta no hace mucho tiempo, el argentino Franco Colapinto cambió el chip y se centra de lleno en el Gran Premio de España de Fórmula 1, cuyo inicio con los ensayos libres está previsto para mañana.

El volante Alpine, que formó parte de la conferencia de prensa oficial de la categoría este mediodía, habló sobre el “Madring Circuit”, el novedoso y desafiante trazado urbano que, según aventuran todos, llevará al extremo la técnica de los autos y la conducción de los pilotos.

“Es un circuito muy difícil. Sin dudas, de los más difíciles de la temporada. En el simulador, cerrar una vuelta buena que decís ‘me salió perfecta’ era casi imposible. Con la cantidad de curvas que hay, es realmente muy difícil poner todo junto”, comenzó explicando Franco.

Y agregó, sobre las particularidades extremas del nuevo dibujo: “Son curvas traicioneras: son ciegas, entradas en bajada, frenás doblando y muchas combinadas. Es un circuito que va a ser duro para los autos y para los pilotos. El nivel de concentración en una carrera de 50 y pico de vueltas con lo difícil que son algunas curvas, va a estar lindo”.

¿La clave del fin de semana? Para Colapinto estará en la prueba de clasificación. Como se sabe, los trazados urbanos no se caracterizan por disponer de sobrados lugares para ejecutar maniobras de sobrepasos.

“Hay muchísima adrenalina en una qualy con estos circuitos. Hay que poner todo y va a ser duro juntar una vuelta excelente. El que lo pueda hacer y se sienta bien con el auto para ir al límite, va a marcar la diferencia. Esa es la clave para llegar a la Q3 y estar al máximo”, indicó.

Ticking off the regular checks ✔️✔️ pic.twitter.com/UMpzIbj9MJ September 10, 2026

A ratificar el salto en calidad

En Monza se apreció una notable mejora en el Alpine del argentino, gracias a la serie de actualizaciones aerodinámicas que el equipo implementó sobre su monoplaza N°43. También en la máquina de Gasly, que logró la Pole el sábado y también sumó puntos el domingo.

Mantener esa tendencia y permanecer delante de los Racing Bulls, el objetivo de la escudería para el desafío madrileño.

“Ojalá logremos un rendimiento similar. Pero será un poco más difícil. Monza le sentó bien a nuestro auto y los lugares donde éramos fuertes, especialmente en las rectas. Pero también fuimos buenos en las curvas lentas. Esa actualización de Zandvoort fue muy positiva para el auto, lo puso en una ventana mucho mejor. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero ojalá podamos traducirlo en un buen fin de semana acá en Madrid y tener un auto rápido”, sentenció.