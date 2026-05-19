Con Wembanyama en llamas, San Antonio venció a Oklahoma en un partido histórico en la NBA

Victor Wembanyama brilló en la victoria de los Spurs en Oklahoma. (Foto: AFP)

En un partido para el recuerdo, San Antonio Spurs derrotó a Oklahoma City Thunder como visitante en la primera final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Fue por 122 a 115 luego de dos tiempos suplementarios. El último campeón llegaba invicto a esta serie con dos barridas 4-0 al hilo.

En un partido increíble y muy parejo, la gran figura fue Victor Wembanyama con 41 puntos y 24 rebotes. Es el segundo jugador en la historia de los Spurs en meter más de 40 y 20 en esos rubros en playoffs después de David Robinson.

Es el más joven en la historia en conseguir esos números en postemporada y el segundo en la historia en debutar con esas cifras en una final de conferencia después de Wilt Chamberlain.

El francés brilló con un triple clave para igualar el juego en el primer tiempo suplementario y en el cierre se lució con dos volcadas y una tapa.

Stephon Castle (11 asistencias) y Dylan Harper (7 robos) también fueron determinantes en San Antonio. En Oklahoma se destacaron Alex Caruso (31 puntos), Shai Gilgeous-Alexander (24 y 12 asistencias) y Jalen Williams (26 puntos).

La serie continuará este miércoles a las 21:30, nuevamente en cancha de los últimos campeones. La final del Este comenzará esta noche, a las 21, con New York Knicks frente Cleveland Cavaliers.