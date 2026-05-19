Carlos Alcaraz anunció que no jugará Wimbledon: «No estoy listo»

El español podría volver a las canchas recién en julio para la gira de cemento.

Hace instantes, se confirmó que Carlos Alcaraz no jugará Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. El español lo anunció esta mañana en redes sociales.

«Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor», comenzó. Pero después comunicó lo peor: «Aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon«, sentenció.

Luego, cerró el comunicado demostrando sus ganas de volver al circuito: «Los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!».

El número 2 del mundo se lesionó de la muñeca el pasado 14 de abril, cuando debutó con victoria en el ATP 500 de Barcelona. Por eso, no pudo participar de los Masters 1000 de Madrid, Roma ni Roland Garros, que arrancará el próximo domingo.

Por ser baja en Queens y Wimbledon, Alcaraz no podrá defender el título y la final en estos torneos, respectivamente. De esta manera, perderá un total de 4800 puntos, contabilizando todas sus ausencias desde Barcelona, lo que lo aleja aún más de Jannik Sinner en la cima del ranking mundial.

Alcaraz fue subcampeón en 2025 tras caer en la gran final ante Sinner.

El presente del italiano es todo lo contrario. El pasado domingo, se coronó campeón de Roma, sumó su quinto Masters 1000 consecutivo y completó todos los títulos de esta categoría a los 24 años.

Alcaraz podría recién volver a jugar en julio, en la gira de cemento norteamericana, pero todo dependerá de la evolución de su lesión en un lugar muy sensible para los tenistas. El gran objetivo del tenista de 23 años será jugar el Masters 1000 de Toronto, que comenzará el 2 de agosto, en la antesala del US Open, el último grande de la temporada.