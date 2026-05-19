Alerta de fiebre amarilla: realizarán una vacunación focalizada en Salta tras los casos detectados en Bolivia

Durante los primersos meses del año se detectaron 97 casos sospechosos de fiebre amarilla, pero todos fueron descartados por laboratorios (Foto: archivo)

Ante los recientes casos confirmados de fiebre amarilla en Bolivia, el ministerio de Salud de la Nación envió20 mil dosis adicionales de vacunas a la provincia de Salta, tras la confirmación un brote en el país vecino con cuatro casos en el departamento de Santa Cruz y otro contagio en La Paz.

La medida de precaución por parte de Salud y el Gobierno buscará reforzar la inmunización en zonas fronterizas consideradas de mayor riesgo sanitario.

Argentina no registra casos autóctonos de fiebre amarilla desde 2009 ni casos importados desde 2018. Sin embargo, el Gobierno nacional mantiene activa la vigilancia epidemiológica debido al intenso movimiento migratorio en la región y a la cercanía del brote con la zona de las Yungas.

Desde el ministerio de Salud recordaron que la vacuna contra la fiebre amarilla forma parte del Calendario Nacional y brinda protección de por vida. En zonas con circulación viral, el esquema contempla una dosis a los 18 meses y un refuerzo a los 11 años.

Alerta de fiebre amarilla: los lugares destinados para llevar las dosis y a quiénes estará dirigida la dosis de refuerzo

La campaña apunta especialmente a trabajadores rurales, personal de seguridad, empleados de frontera, agentes sanitarios y personas de entre 20 y 59 años que residan en áreas de alto riesgo. Según explicaron desde Salud, los casos detectados en Bolivia se dieron en personas jóvenes que no tenían antecedentes comprobables de vacunación.

Las autoridades nacionales y provinciales acordaron implementar una estrategia de vacunación focalizada y escalonada para evitar el ingreso del virus a la Argentina. Las tareas se concentrarán principalmente en las localidades de:

Aguaray

Aguas Blancas

Salvador Mazza

Los Toldos

Isla de Cañas

Mecoyita.

Además de la vacunación, las autoridades reforzaron el monitoreo de síndromes febriles, el control de mosquitos y la vigilancia sanitaria en humanos, primates y vectores. También se llevan adelante capacitaciones para equipos locales y fuerzas de seguridad que trabajan en áreas fronterizas.

Alerta de fiebre amarilla: el principal portador del virus

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. En áreas selváticas, el contagio suele darse por mosquitos que previamente picaron a monos portadores del virus, mientras que en zonas urbanas el principal transmisor es el mosquito Aedes aegypti.

El mosquito es el portador del virus de la fiebre amarilla (Foto: archivo)

Los especialistas señalan que la enfermedad no se contagia de persona a persona. Por eso la principal medida preventiva es la vacunación además del uso de repelente, ropa de manga larga y la eliminación de recipientes con agua estancada donde puedan criarse mosquitos.

Con información de NA