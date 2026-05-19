Descubrí las plantas nativas de la Patagonia que triunfan en jardines internacionales

La biodiversidad del sur argentino ha traspasado fronteras, convirtiendo a las plantas de la Patagonia en embajadoras de la resiliencia biológica. Especies emblemáticas de la región, como el Calafate, el Notro y la Paramela, han demostrado una capacidad de adaptación asombrosa en latitudes distantes como Reino Unido, el noroeste de EE. UU. y diversas zonas de Europa.

El éxito de estas especies de la Patagonia radica en sus adaptaciones evolutivas al frío intenso y a la exposición a vientos constantes. Para los paisajistas globales, incorporar flora de origen patagónico no solo aporta una estética exótica, sino que garantiza la supervivencia de los espacios verdes en entornos climáticos desafiantes.

El Calafate y el Notro: arbustos de las plantas de la Patagonia con éxito global

El reconocimiento internacional de las plantas de la Patagonia comienza con sus ejemplares arbustivos más vigorosos, valorados tanto por sus frutos como por su floración.

Calafate (Berberis buxifolia): es una de las especies más comercializadas en Europa por su resistencia y su famoso fruto comestible. Se adapta con facilidad a zonas de sombra parcial y tolera una amplia variedad de suelos y fríos extremos.

Calafate (Berberis buxifolia).-

Notro o Ciruelillo (Embothrium coccineum): sus flores tubulares de un rojo intenso lo han vuelto extremadamente popular en jardines oceánicos y húmedos, como los de Irlanda y Escocia.

Notro o Ciruelillo (Embothrium coccineum).–

Chilco (Fuchsia magellanica): es considerada una de las exportaciones botánicas más exitosas, funcionando como cerco vivo ornamental en el norte de España y la costa oeste de EE. UU. debido a su alta tolerancia a la humedad y el frío.

Chilco (Fuchsia magellanica).-

Paramela y especies herbáceas: la versatilidad de las plantas de la Patagonia

Dentro de la diversidad de las plantas de la Patagonia, las variedades aromáticas y tapizantes ofrecen soluciones específicas para jardines de rocalla y borduras.

Paramela (Adesmia boronioides) : este arbusto de la estepa destaca por su fragancia y funciona perfectamente en macetas o jardines secos y pedregosos. Requiere una exposición solar plena y suelos arenosos, siempre evitando el exceso de riego constante para prosperar fuera de su hábitat.

: este arbusto de la estepa destaca por su fragancia y funciona perfectamente en macetas o jardines secos y pedregosos. Requiere una exposición solar plena y suelos arenosos, siempre evitando el exceso de riego constante para prosperar fuera de su hábitat. Margarita de los pinares (Gaultheria mucronata) : conocida en el hemisferio norte como «perla de la pradera», es muy utilizada en Europa para macetas exteriores gracias a sus frutos decorativos blancos o rosados.

: conocida en el hemisferio norte como «perla de la pradera», es muy utilizada en Europa para macetas exteriores gracias a sus frutos decorativos blancos o rosados. Taco de reina (Tropaeolum majus): aunque es originaria de la región andina, se ha naturalizado en la Patagonia con tal éxito que se utiliza en otros lugares por su rusticidad.

Recomendaciones para cultivar plantas de la Patagonia en otros climas

Para garantizar que las plantas de la Patagonia sobrevivan en el exterior, es fundamental replicar sus condiciones de origen, ya sea el bosque andino-patagónico o la estepa.