Es oficial: Lionel Scaloni renovó su contrato con la Selección Argentina

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina ya es oficial. Este jueves, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, confirmó la renovación del entrenador y de todo su cuerpo técnico por el período 2027-2030.

«Es un día especial, muy importante para la vida de la Selección. Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico de Lionel Scaloni», expresó Tapia al realizar el anuncio. Además, destacó que seguirán «el camino juntos», con el objetivo de continuar formando jugadores y dándoles oportunidades para representar al país.

Por su parte, el entrenador no pudo contener la emoción al tomar la palabra. «Agradecer al presidente y a toda la gente de la AFA por el esfuerzo que han hecho para que esto se pueda llevar a cabo. Estoy feliz, la verdad que no fueron momentos fáciles desde lo familiar. Esto me llena», manifestó.

Entre lágrimas, el Gringo reconoció que la continuidad era el deseo de todos: «Es lo que queríamos desde el primer momento. Estoy igual que el primer día, con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre. De lo contrario, es imposible estar acá».

El técnico también explicó cómo llegó a la decisión de continuar: «Al pensarlo bien, charlarlo con nuestro cuerpo técnico, llegamos a la conclusión de que lo mejor era poder continuar. La AFA y el presidente han hecho el esfuerzo, llegamos a un acuerdo rápidamente y a partir de ahora comienza una nueva era».

En ese sentido, Scaloni anticipó que comienza una etapa de renovación en la Selección, con oportunidades para los futbolistas jóvenes que vienen pidiendo pista. «Necesitamos la paciencia de todo el mundo, de los periodistas, de los entrenadores. Son chicos que tienen un techo enorme, pero que a lo mejor todavía no están para dar lo que nos dieron Messi, Di María y Otamendi», explicó.

Por otro lado, el entrenador confirmó que Walter Samuel dejará de formar parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina en diciembre, cuando finalice su contrato, para iniciar su camino como entrenador principal. Además, reveló que, de momento, no lo reemplazará nadie.